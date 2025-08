Koliko košta razvod u Srbiji? U Danskoj je samo 100 evra, u Italiji je EKSTREMNO SKUP, a OVO je cena kod nas

U Srbiji se godišnje sklopi oko 32.000 brakova, a oko 10.000 parova se razvede sa troškovima od 300 do 2.000 evra.

Dok se u Danskoj parovi razvode za skromnih 100 evra, Italijani moraju da izdvoje skoro 30.000 evra. U Srbiji se godišnje oko 10.000 parova razvede sa troškovima od 300 do 2.000 evra.

Razvod je najjeftiniji u Albaniji, Danskoj, Švedskoj, Severnoj Makedoniji, gde treba izdvojiti od 100 do 800 evra. Umerene cene razvoda su u Srbiji, Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj, dok je razvod braka najskuplji u Italiji i Švajcarskoj.



- Na cenu troškova razvoda utiče više faktora, dogovor supružnika, podela imovine, različite vrste veštačenja, način sticanja imovine, sudske takse, advokatski troškovi, sve to utiče na cenu razvoda - rekao je advokat Saša Vuković.

Kako je istakla psiholog Biljana Ćulafić, to je teško emotivno iskustvo i za mnoge ljude je to trauma.

Za one koji su se unapred pripremili, razvod je kao kraj neke terminalne bolesti, a za one koji to nisu očekivali, to je tek početak bolesti. Zbog toga ljudi dolaze na partnersku terapiju, neki sa idejom da spasu brak uz pomoć psihoterapije. Ako je prisutan prezir među supružnicima, tu pomoći nema.

- Ima jako toksičnih razvoda, a kao posledica je otuđivanje dece, majke najčešće zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja jer obično ostaju sa decom. Deca žele da podjednako sarađuju sa oba roditelja i zbog toga se zalažem za zajedničko starateljstvo - istakla je Ćulafićeva.

Kada parovi dođu u ovu situaciju, prvo što pitaju je "koliko košta razvod“. U Srbiji sporazumni razvod može da košta od 300 do 500 evra, dok sporni može da ide i do 2.000 evra.

Danska i Italija su, može se reći, dva ekstrema u pogledu troškova razvoda. Danska se često navodi kao primer države u kojoj razvod ima jednostavnu administraciju, dok se u Italiji supružnici ne mogu odmah razvesti, već prvo moraju da budu zvanično razdvojeni od godinu dana do čak tri godine.

- Mogli bismo i mi da imamo taj sistem zaštite, ali on ne može da se primeni. Morate biti svesni činjenice da mnogi razvedeni parovi nastavljaju da žive u istoj kući. Kod nasilja u porodici tražite od tužioca iseljenje i taj zakon ni ovde nema realnu primenu. Savetujem da i jedna i druga strana dođu do sporazuma i da se ljudi dogovore - naglasio je advokat Vuković.

Autor: S.M.