Više od 70 odsto žena voli da im ovo muškarci rade u toku seksa, najviše ih uzbuđuje

Istraživanje koje je radila firma LoveHoney, koja se bavi proizvodnjom seks igračaka, pokazuje da većinu ljudi uzbuđuju ‘male nastranosti’ u seksu.

U istraživanju je učestvovalo četiri i po hiljade ljudi, a 70 odsto žena i 61 odsto muškaraca je navelo da im se to sviđa (nije navedeno vole li udarati partnerke ili da one njih udaraju, pa se pretpostavlja oboje). Autorka knjige „Ekshibicionizam za sramežljive“. dr. Carol Queen je svojevremeno objasnila da „većina žena to voli jer im se sviđa fizički, ali i emotivno“.

– Lagano udaranje po guzi stimuliše živce koji završavaju u vagini – objasnila je dr. Queen, koja kaže i da se na donjem delu zadnjice nalazi više nerava koji dovode do uživanja u seksu.

Oko 60 odsto žena i muškaraca je izjavilo da su s partnerima isprobali neki oblik BDSM-a (skraćenica za Bondage Discipline Submission (ili Sado-) – Masochism (dominacija/pokoravanje). Takođe, 60 odsto žena navodno stalno uživa u vezivanju, grizenju i seksu s povezom, piše portal Men’sHealth.

Autor: S.M.