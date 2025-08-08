Se*s za pamćenje: Jedno voće bolje deluje i od vijagre!

Prema najnovijim istraživanjima, redovno konzumiranje lubenice može imati pozitivan uticaj na muško seksualno zdravlje.

Ova letnja voćka bogata je korisnim sastojcima koji, između ostalog, pomažu kod problema sa erekcijom, prenosi klix.ba.

Lubenica se svrstava među prirodne afrodizijake, rame uz rame sa namirnicama poput orašastih plodova, đumbira, avokada, meda i morskih plodova.

Kako navodi autor istraživanja Haitham Al-Madhagi, lubenica je bogata vitaminima i aminokiselinama koje pomažu u eliminaciji štetnih molekula iz organizma i poboljšavaju cirkulaciju. U stručnom časopisu Current Research in Food Science, on piše:

„Lubenica ima potencijal da poveća mušku plodnost, poboljša kvalitet sperme i ublaži simptome erektilne disfunkcije. Zahvaljujući vitaminima, fenolima i određenim flavonoidima, poseduje snažno antioksidativno dejstvo. Takođe, sadrži obilje citrulina – aminokiseline koja podstiče bolji protok krvi, naročito u predelu testisa.“

Zahvaljujući ovim svojstvima, lubenica utiče na povećanje proizvodnje azot-monoksida i opuštanje krvnih sudova – mehanizam koji je sličan dejstvu poznatih lekova za potenciju poput Viagre.

Autor: S.M.