Muškarcima rođenim u ova 3 znaka preljuba nije ni na kraj pameti, jednom je VERNOST NAČIN ŽIVOTA

Danas je veoma teško pronaći vernog partnera, kako u fizičkom, tako i u emocionalnom smislu. Kada konačno upoznate nekoga ko je odan i posvećen, potrebno je da ga čuvate kao malo vode na dlanu.

Za jedan horoskopski znak vernost je temelj bez kojeg veza jednostavno ne može postojati. Nije mu važno koliko je veza uzbudljiva na površini – ako nema poverenja, ako partner nije lojalan, sve gubi smisao. On ne traži savršenu ljubavnu priču nego sigurnost, stabilnost i osećaj da neko stoji uz njega bez obzira na sve.

Kad voli, ne gleda naokolo, ne kalkuliše i ne traži „što bi bilo kad bi bilo“. On je tu celim srcem, bez ostatka. Ako ste osvojili njegovo poverenje, dobili ste partnera koji vas neće izneveriti ni kad stvari postanu teške.

I dok postoji veliki broj muškaraca koji ne mogu da odole iskušenju, ova 3 znaka u vezu ulaze s osobom koju smatraju svojom srodnom dušom, pa im zabava sa strane nije potrebna.

Prema tvrdnji astrologa, muškarcima u ovim znakovima prevara nikada ne pada na pamet.

Ovan

Kada traže partnerku, Ovnovi traže osobu s kojom će se povezati na duhovnom nivou. Oni su izuzetno odani i isto to očekuju zauzvrat. Ovnove mnogi često nazivaju velikim džentlmenima jer svoje partnerke nose kao malo vode na dlanu.

Jarac

Jarčevima je vernost najvažniji segment veze. Ako osete bilo kakav poriv za nekom trećom osobom dok su u vezi, vrlo ozbiljno se preispitaju vole li svoju partnerku istinski, jer se, po njihovom mišljenju, to ne sme dogoditi. Vrlo retko se događa da Jarac prevari svoju partnerku; on će radije prekinuti vezu nego u tajnosti živeti poligamno.

Jarac možda ne djeluje kao najveći romantičar zodijaka, ali njegova vernost je čvršća od reči i veća od svakog gesta. Kod njega nema velikih obećanja koja se lako krše – ono što kaže, to i misli. I ono što oseća, ne pokazuje svakome.

U ljubavi ne trči za uzbuđenjima nego za smislom. Kad se veže, to je na duge staze. Partnera doživljava kao životnog saveznika, a prevara, tajne i igrice jednostavno ne ulaze u njegov svet. Nije lako osvojiti Jarca, ali jednom kad to uspete – imate osobu koja je uz vas i kad svi drugi odustanu.

Bik

Bikovi su vrlo ozbiljni kada su veze u pitanju. Nikada se u njih ne upuštaju olako, a kada jednom upoznaju svoju idealnu partnerku, učiniće sve da je zadrže. Za njih je prevara nešto najgore što se može učiniti osobi koju vole, pa na nju i ne pomišljaju. Zaštitnički su nastrojeni, pa će i partnerku braniti od pogleda sa strane.

Autor: S.M.