Šta žene stvarno misle o muškim se*sualnim fantazijama?

Nekim ljudima uzbuđenja nikad nije dosta, pa fantaziraju o svemu i svačemu, naročito kada je reč o se*sualnom životu...

Tako mnogi muškarci maštaju o nekim stvarima u se*sualnom životu s kojima žene nisu uvek oduševljene i vreme je da saznamo šta je to što žene zaista misle o 10 najčešćih muških fantazija.

1. Se*s utroje

Većina žena neće pristati na grupni se*s, odnosno neće želeti da deli partnera s drugom ženom. Ako im partner to i predloži, mnoge će pomisliti "Zašto?" i zamisliti se nad ozbiljnošću njihove veze.

2. Obući je u čudan kostim

Žene žele da se osećaju se*si, ali retke će biti oduševljene predlogom da na sebe stave neki suludi kostim, tipa Alise iz zemlje čuda. Obe strane treba to jednako da žele da bi se*s bio fantastičan. Žene radije biraju vrlo se*si donji veš ili uniforme francuskih sobarica...

3. Oralni se*s

Neke žene uživaju u tome, druge ne. I nikako nije dobro prigovarati partnerki ako je takva vrsta se*sa ne zanima niti uživa u tome - od forsiranja može biti više štete nego koristi.

4. Analni se*s

I u ovom slučaju neke žene to vole, druge ne. Budimo realni, taj otvor u telu nije stvoren za vođenje ljubavi i zato ne treba svim silama nagovarati partnerku na analni se*s ako ona nije zainteresovana za to.

5. Se*s na čudnom mestu

To svakako može uneti dodatno uzbuđenje i strast u vezu. Ne maštaju samo muškarci o se*su na nekom posebnom mestu, o tome često fantaziraju i žene. Na primer, negde na usamljenoj plaži, u šumi, u starom dvorcu...

6. Gledati je dok masturbira

Ženama to može biti čudno i čak neprijatno, jer masturbaciju smatraju privatnom radnjom. Muškarci na to gledaju drugačije. To i ne čudi, s obzirom da neki tokom odrastanja upoređuju polne organe s prijateljima, što ženama nikada ne bi palo na pamet.

7. Prljave reči

Neke muškarce to uzbuđuje, jer ih asocira na pornografske filmove. Postoje žene koje to vole, ali većina baš i ne. Ipak, ako se i odluče da tako začine odnos, mnoge će čekati da partner prvi izgovori nešto prosto.

8. Se*s na opasnom mestu

Naravno, avanturistički nastrojene žene koje žude za adrenalinom, takvu ideju će jedva dočekati. Se*s, na primer, na rubu litice, biće im neizmerno zadovoljstvo.

9. Zajedničko gledanje pornića



Žene mogu jednako da uživaju u pornografskim filmovima kao i muškarci. Ali, mnogima to nema nikakvog smisla, jer im je ljubavna veza puno više od "gimnastike u krevetu". Druge će pak reći: "Bolje je to raditi nego gledati".

10. Snimanje se*sa

Većina žena će sumnjičavo gledati na takav predlog i pomisliti da li može da veruje partneru dovoljno da pristane na to. Mnoge su se razočarale kada su takvi filmići završili na internetu nakon raskida veze.

Autor: S.M.