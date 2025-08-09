Kakvu ljubav tajno želite prema mesecu rođenja? Neko sanja da bude podređen, neko da ostvari filmsku fantaziju

Proverite koju vrstu ljubavi tajno želite prema mesecu u kom ste rođeni.

Bez obzira na to da li želite da to priznate, svaka žena i svaki čovek na ovom svetu imaju idealizovanu sliku savršene ljubavi. Bilo da je posredi strastvena romansa, duboka emotivna veza ili stabilna vezasa nekim ko vas potpuno razume, vaše skrivene želje za ljubavlju mogu mnogo toga da kažu o vama. Saznajte šta kaže horoskop i o kakvoj vezi tajno sanjate, na osnovu meseca u kojem ste rođeni.

Januar: Želite da budete osvojeni

Uvek ste hrabri kada su u pitanju veze i ne plašite se da preuzmete inicijativu. Zato, duboko u sebi čeznete da vas neko primeti i bori se za vas. Voleli biste jednom da budete "lovina". Zvuči dobro biti istinski željen, zar ne? Proverite koje vam skrivene osobine donosi mesec u kojem ste rođeni.

Februar: Maštate o dominantnoj, ali sigurnoj ljubavi

Volite ideju da budete strastveno zavedeni i da se prepustite naručju nekome kome možete potpuno verovati. Želeli biste privremeno da se odreknete kontrole, ali samo ako znate da ste bezbedni. To je zapravo čisto zlato za vaše srce.

Mart: Sanjate o senzualnoj ljubavi iz erotskih romana

Često ste zamišljali scene sa stranica ljubavnih romana. Želeli biste vezu u kojoj je strast na vrhuncu i u kojoj možete da ostvarite svoje najsmelije fantazije na sopstvenoj koži. I imate unutrašnju snagu za to. Proživite svoju vrelu priču!

April: Žudite za nekim ko ima visok IQ

Pošto ste navikli da potiskujete svoja osećanja, tražite emocionalno zrelog partnera. Nekoga ko zna kako da oseća i izražava svoja osećanja, a da vas ne tera da se otvorite ako niste spremni. Potreban vam je neko ko razume više od reči.

Maj: Sanjarite o idealnoj ljubavi s najboljim prijateljem

Svi znaju da sanjate o vezi sa svojim najboljim prijateljem, ali tajno vam nedostaje to romantično uzbuđenje početka. Potrebno je da ponovo probudite tu magiju neočekivanih gestova i spontanih večeri.

Jun: Želite uravnoteženu vezu, punu romantike

Vi ste neizlečivi romantik, ali iscrpljeni vezama u kojima ste jedini koji daje. Tajno želite partnera koji je zaljubljen u ideju ljubavi kao i vi. Želite neprekidni medeni mesec, dan za danom.

Jul: Potrebna vam je jednostavna avantura

Umorni ste od patnje i previše razmišljanja o bivšim partnerima. Duboko u sebi, čeznete za letnjom avanturom bez obaveza - kratkim, ali intenzivnim romantičnim begom. Pitanje je: da li ćete imati hrabrosti da se upustite u to? Otkrijte i kako mesec rođenja otkriva simbol vaše duše.

Avgust: Tražite partnera koji će vam prepustiti kontrolu

Želite nekoga ko će reagovati na vaše inicijative, ali se neće osećati ugroženo ako preuzmete kontrolu. Potrebna vam je ravnoteža između nezavisnosti i saučesništva - ali duboko u sebi znate da to nije lako objasniti.

Septembar: Želite nežnu ljubav, ali vam je to previše sladunjavo

U sebi želite da se prema vama postupa kao prema krhkom cvetu, sa pažnjom i empatijom. Govorite sebi da je nerealno pronaći nekoga ko će zaštititi vaše srce, ali upravo ta razmišljanja vas drže podalje od ljubavi vaših snova.

Oktobar: Želite da vas ljubav pronađe, a da vi ne mrdnete

Sanjate o romantičnoj komediji - slučajnom susretu u knjižari, pogledu, iskri. Niste veliki ljubitelj onlajn upoznavanja, na veliko razočaranje vaših prijatelja. Ali ništa nije nemoguće, zar ne?

Novembar: Maštate o vezi sa nekim ko je sarkastičan kao vi

Teško vam je ugoditi jer vam je um briljantan. Želite nekoga ko može da prati vaše replike i ironije - u osnovi, želeli biste da izlazite sa nekom verzijom sebe. Otkrijte i koje je boje vaš mesec rođenja i šta to govori o vama.

Decembar: Želite izazov, a ne lakoću

Ljubav koja dolazi previše lako vam se ne dopada. Kada se neko prebrzo zaljubi u vas, postajete sumnjičavi. Zadržavate za sebe želju da se "borite za ljubav", ali to ne znači da ne zaslužujete jednostavnu, ali istinsku ljubav.

Autor: S.M.