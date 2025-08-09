Za BRZ i eksplozivan orgazam, samo primenite OVE 4 STVARI!

Postoji nekoliko proverenih tehnika koje će vam pomoći da poboljšate osetljivost, pojačate kontrakcije i unapredite sam doživljaj.

Ukoliko osećate da vam se orgazam odugovlači, niste jedini.

Bez obzira da li želite da izvučete više iz brzog se*sa sa partnerom, da se ušunjate u brzu seansu masturbacije pre nego što počne vaša omiljena TV emisija ili jednostavno da oborite lični rekord, postoji nekoliko trikova koje možete isprobati da biste ubrzali svoj orgazam.

Prvo, zapamtite da je „brže“ relativno. Dvadeset minuta do orgazma će biti „brzo“ za neke ljude, a „sporo“ za druge. A brži orgazam ne znači nužno i bolji seks.

Postoji nekoliko proverenih tehnika koje će vam pomoći da poboljšate osetljivost, pojačate kontrakcije i unapredite sam doživljaj. Sledite ove korake i ubrzaćete put do vrhunca.

Ako vam je cilj da što brže svršite, trošenje dragocenog vremena na predigru može delovati kontraintuitivno. Nije tako! Neke studije pokazuju da ljudi imaju veću verovatnoću da dožive orgazam tokom se*sa ako su se prvo uzbuđivali putem predigre. Na primer, jedna studija iz 2018. godine otkrila je da su žene čiji je poslednji se*sualni susret uključivao „duboko ljubljenje“ imale veću verovatnoću da dožive orgazam. Druga studija sprovedena na heterose*sualnim parovima otkrila je da je kod onih koji su proveli jedan do deset minuta na predigri, 40% žena doživelo orgazam, ali kod onih koji su proveli više od 20 minuta na predigri, 60% žena je doživelo orgazam.

Fokusirajte se na klitoris

Kao što ste verovatno čuli, za ljude sa vulvom, orgazmi se često svode na klitoris. Jedna studija je otkrila da 80% žena treba stimulaciju klitorisa da bi doživele orgazam. Ako se vi (ili vaš partner) niste fokusirali na klitoris, vreme je da to promenite. Probajte različite vrste dodira – nežne, jače, prstima, vibratorom – i različite lokacije. Na primer, neki ljudi više vole da ih dodiruju blizu klitorisa nego direktno na njemu.

Oralni se*s

Ako imate partnera, da li vam redovno pruža oralni se*s? Jedna studija iz 2016. godine otkrila je da što je partner češće ženi pružao oralni se*s, to je češće doživljavala orgazam. Nije svaka žena doživljavala oralni se*s svaki put kada je imala oralni se*s, ali je to bilo dovoljno uobičajeno da su autori studije zaključili: „Jedan od načina na koji partneri mogu da podstaknu ženske orgazme jeste da ženama pruže oralni se*s.“ Ako želite da eksperimentišete sa ovim načinom zadovoljstva, na tržištu postoji mnogo proizvoda za zadovoljstvo koji imitiraju trzanje, lizanje i sisanje. Dodatna prednost eksperimentisanja solo je to što je učenje o tome šta vam se sviđa važan korak ka boljem se*su i bržem vrhuncu sa partnerom.

Dodajte lubrikant

Lubrikant može učiniti se*s još boljim: studija iz 2009. godine otkrila je da je preko 70% žena reklo da korišćenje lubrikanta čini se*s „veoma prijatnim i udobnijim“. Ako već ne koristite lubrikant, pokušajte – bilo tokom masturbacije ili se*sa sa partnerom (ili još bolje, oba).

Koristite vibrator

Jedna studija iz 2009. godine otkrila je da je kod žena upotreba vibratora „značajno povezana“ sa različitim aspektima „pozitivne se*sualne funkcije“, uključujući povećanu želju, uzbuđenje i orgazam.

Različiti ljudi vole različite vrste vibratora – neki se kunu u vibratore u obliku štapića sa loptastim vrhom, dok drugi više vole vibratore u obliku zeca ili vibratore dizajnirane da imitiraju oralni se*s. Ako vam prva se*s igračka koju isprobate ne odgovara, možda će vam odgovarati drugi stil.

Probajte novi položaj

Da li ste probali orgazam u različitim položajima? Studija iz 2006. godine otkrila je da su žene koje su imale se*s sa muškarcima imale veću verovatnoću da dožive orgazam u „aktivnim“ položajima, kao što je kaubojski položaj, ili kada su oni i njihov partner isprobali više položaja u jednoj se*sualnoj sesiji. Ako položaj sa kojim počinjete ne izaziva orgazam, probajte nešto novo.

Budite kreativni

Prepuštanje fantaziji – ili njeno pretvaranje u stvarnost – može olakšati dostizanje orgazma. Jedna studija iz 2018. godine otkrila je da su žene koje su češće doživljavale orgazam imale veću verovatnoću da dobiju oralni se*s od svojih partnera, provode duže vreme u se*su, budu srećnije u svojim vezama i traže šta žele u krevetu – što sve ima smisla. Ali studija je takođe otkrila da su žene koje su češće doživljavale orgazam imale veću verovatnoću da se*stuju sa svojim partnerima, nose donji veš, isprobavaju nove se*sualne položaje i analnu stimulaciju, ostvare fantazije i koriste prljave razgovore. Dakle, ako postoji fantazija ili fetiš koji vam se dopada, samo napred i isprobajte ga – možda će vas to učiniti bržim nego što očekujete.

Primenom ovih saveta moći ćete da osetite intenzivniji i brži orgazam, a dugoročno i da dovedete svoju se*sualnost na visok nivo. Eksperimentišite, slušajte svoje telo i uživajte u svakom trenutku!

Autor: S.M.