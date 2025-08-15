Upoznajte najgoreg muškarca u krevetu: Rođen je u OVOM horoskopskom znaku!

Iako ljubavni život može biti raznolik i pun iznenađenja, postoji jedan horoskopski znak pod kojim se rađaju muškarci koji ne ostavljaju dobar utisak u krevetu. Ako ste u vezi s nekim rođenim u ovom znaku, mogli biste imati problema u intimnim odnosima.

Saznajte koji je to znak i šta je to što ga čini tako lošim partnerom u ljubavi.

Ljudi upražnjavaju intimne odnose kako bi obostrano uživali, delili intimu, ljubav ili samo zadovoljavaju erotsku glad.

Međutim, prema tvrdnjama astrologa, jedan znak se posebno slabo snalazi u krevetu.

Reč je, na iznenađenje mnogih, o lavovima.

Lavovi su po prirodi puni samopouzdanja pa čak i pomalo umišljeni, no kako kažu zvezde, radi se i o horoskopskom znaku koji se najslabije snalazi u krevetu.

Preciznije, imaju potencijala da postanu jako dobri, no za to im je potreban i vrlo strpljiv partner koji ih neće osuđivati, piše Naj Žena.

Zato mu nemojte zameriti ako ponekad nije za isprobavanje novih stvari, ako voli one ustaljenje te zaspi odmah nakon seksa.

Nije stvar u partneru, nego u njima.

No jednom kad se opuste i steknu potrebnu sigurnost, Lavovi mogu postati vrlo dobri ljubavnici koje nećete lako zaboraviti.

Autor: A.A.