Šta se dešava kad nema se*sa? Evo kako to utiče na muškarce, a kako na žene

Seks svakako nije presudan za srećnu i dugu vezu, ali jeste njen bitan deo. I ne samo za zadovoljstvo, već i za celokupno zdravlje i muškarca i žene.

Nedostatak intimnosti ne utiče isto na muškarce i žene – i to ne samo fizički, već i emocionalno. Seksualna terapeutkinja Trejsi Koks otkriva kako se telo i psiha menjaju kada se ljubavni život zaustavi.

Muškarci se osećaju odbačeno

Kada muškarac ne vodi ljubav, često se oseća kao da ga partnerka odbacuje u potpunosti. Njegovo samopouzdanje opada, a može se javiti i ljutnja, frustracija ili povlačenje. Seks za muškarce nije samo fizičko zadovoljstvo – to je način da se osećaju voljeno i prihvaćeno.

Žene gube emocionalnu povezanost

Kod žena, nedostatak seksa često vodi ka osećaju emocionalne udaljenosti. One se teže osećaju poželjno, a libido opada. Potreban im je razgovor, nežnost i osećaj bliskosti da bi se ponovo otvorile za intimnost.

Hormoni i zdravlje trpe

Bez redovnog seksa, nivo hormona poput oksitocina i dopamina opada, što može uticati na raspoloženje, san i opšte zdravlje. Kod muškaraca se smanjuje testosteron, dok kod žena može doći do disbalansa estrogena.

Psihološke posledice su ozbiljne

Nedostatak intimnosti može izazvati osećaj nesigurnosti, sumnje u vezu, pa čak i depresiju. Parovi koji ne razgovaraju o svojim potrebama često ulaze u začarani krug nerazumevanja i udaljavanja.

Rešenje je u komunikaciji

Stručnjaci savetuju da se o seksualnim potrebama otvoreno razgovara. Iskrenost, nežnost i spremnost na kompromis mogu vratiti strast i povezati partnere na dubljem nivou.

Autor: A.A.