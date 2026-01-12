2 najkomplikovanije poze u seksu: Retko ko se usudi da ih proba, a donose intenzivan užitak

Mada parovi često biraju jednostavnije poze koje garantuju komfor, postoje one koje, iako komplikovanije, pružaju intenzivan užitak.

U svetu intimnosti, parovi često biraju poze koje im pružaju komfor i lakoću. Međutim, postoje položaji koji, iako zahtevniji, mogu doneti vrhunac zadovoljstva i uneti novu dinamiku u seksualni život. Evo dve takve poze, koje su složenije za izvođenje, ali pružaju nezaboravan osećaj.

Most

Ova poza zahteva fizičku snagu, izdržljivost i dobru koordinaciju. Partnerka leži na leđima, podiže karlicu u vis, oslanjajući se na ramena i stopala, dok partner stoji ili kleči između njenih nogu.

Pokreti su intenzivniji, a kontakt dublji, što vodi do snažnijeg stimulisanja G tačke. Iako položaj zahteva kondiciju i snagu, nagrada u vidu intenzivnog orgazma čini svaki trud vrednim.

Stojeća poza sa osloncem

Jedna od najsloženijih poza je stojeća poza sa osloncem, gde partnerka podiže jednu nogu visoko u vazduh, oslanjajući je na rame ili neki čvrsti predmet, dok partner stoji ispred nje i penetrira.

Zbog intenzivne fleksibilnosti i balansa potrebnog za izvođenje ove poze, retko se koristi, ali omogućava snažan prodor i dubok kontakt, što može dovesti do izuzetno jakih senzacija. Uprkos izazovu koji predstavlja, ovaj položaj pruža potpunu kontrolu i duboku povezanost partnera.

Ove poze možda nisu svakodnevni izbor zbog svoje složenosti, ali za one koji su spremni da eksperimentišu, mogu doneti potpuno novu dimenziju zadovoljstva.

Autor: S.M.