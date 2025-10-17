Isprobajte PRESKOK POZU - i zabava i OPUŠTANJE u isto vreme

Prepustite se fantazijama i uživajte u ovoj nesvakidašnjoj i itekako prijatnoj pozi simboličnog naziva "preskok".

Kako biste oživeli svoj se*sualni život nudimo vam idealnu pozu koji ćete moći već danas da isprobate.

Izgustirali ste sve klasične poze, i tragate za nečim "više"? U tom slučaju ovo je poza baš za vas. Pogoto će zaljubljenici takozvane "pseće poze" uživati u njoj. Otkrivamo vam pozu "preskoka", a ideju (i vizuelni prikaz) nam donosi "The Sun"!

Sećate se svi kako smo na časovima fizičkog preskakali kozlića, e pa vrlo je slična situacija i ovde.

Upravo iz razloga što se stav zauzima kako kod preskakanja kozlića, poza je nazvana "preskok".

Položaj je sličan kao u "psećoj pozi" s` tim što se možete oslanjati na laktove i biti na kolenima. Možete čak staviti i neku podlogu ispod vas, kako bi vaši kukovi bili što više istureni ka partneru, i omogićili mu što dublju penetraciju. Dakle, kukove držite podignute, a glavu i ruke možete osloniti na krevet, dok je vaš partner takođe na kolenima ka vama, i drži vas odpozadi za kukove.

Ukoliko ste iscrpljene posle napornog dana, eto prilike da se skroz opustite i uživate, a možete čak i potpuno opustiti i glavu.

Autor: S.M.