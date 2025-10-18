Kosa, lice ili stomak? Ono što prvo operete kada se TUŠIRATE otkriva da li ste vatreni u KREVETU

Postoji jedna teorija koja kaže da način na koji se tuširate mnogo govori o vašoj se*sulanosti, karakteru i navikama.

GRUDI

Ako prvo operete grudi, praktični ste, ne volite kada vas neko ometa i nemate puno strpljenja za ljude koji ne vide stvari oko sebe na način na koji ih vi vidite. Dobar ste sek*ualni partner i rado ćete da probate nešto novo u krevetu.

LICE

Novac vam je najvažniji u životu i uradićete sve da dođete do njega. Integritet i dostojanstvo nisu vam toliko bitni. Drugi ljudi vas teško razumeju, ali njihovo mišljenje vas ne zamara previše. Vrlo ste sebični, a takvi ste i u krevetu.

PAZUH

Vi ste pouzdani i marljivi. Ljudi vas vole jer stojite čvrsto nogama na zemlji i želite uvek da pomognete drugim ljudima. Ipak, ponekad se uvalite u probleme jer ne možete dobro da procenite da li je neko iskren prema vama ili ne. U krevetu ste velikodušni i jako vam je važno da vam partner uživa.

GENITALIJE

Vi ste stidljivi. Nedostaje vam samopouzdanja i ljudi vas često maltretiraju. Nemate puno prijatelja, niste uporni i lako odustajete. Ali vi ste odličan ljubavnik. Duboke, iskrene emocije delite s vrlo malim brojem ljudi, ali u se*su pronalazite svoju unutrašnju snagu.

KOSA

Vi ste definitivno umetnički tip. Najsrećniji ste kada se bavite svojim hobijem i u stanju ste da u životu postignete više od drugih jer vam je talent glavni adut. Nedostaje vam posvećenost, ali neumorno ćete raditi na putu prema cilju. Za vas može da se kaže da ste najbolji u sek*u od svih jer želite da ugodite partneru i spremni ste da istražujete.

RAMENA

Moglo bi da se kaže da ste rođeni "gubitnik". Sve što započnete završi neuspehom. Ne sviđate se ljudima, pa ste često usamljeni. Loš ste partner, površni ste u krevetu i verovatno ćete teško pronaći nekoga za zajednički život, piše Naj Žena.

STOMAK

Vi ste vrlo prosečni. Nema sumnje da posjedujete unutrašnju snagu, ali drugi to teško mogu da primete. Morali biste da naučite kako da pokažete to što nosite u sebi. I u se*su ste prosečni. Iako maštate o raznim pozama, nemate hrabrosti da ih sprovedete u delo.

Autor: S.M.