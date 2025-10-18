Napravite masku za brži rast kose kod kuće od 3 sastojka: Nećete se pokajati

Blagodeti vodice od ruzmarina i ulja ove čudesne biljke najbolje se osete na kosi ako se pravilno koriste.

Ovog puta vam donosimo recept za masku sa ruzmarinovom vodicom koja prvenstveno ima za cilj da obnovi oštećenu kosu i ojača je od samog korena. Dugoročno, to znači da će vaša frizura izgledati negovanije, a dlake biti mekše i svilenkastije i da ćete primetiit brži rast kose.

Naravno, vrlo je važno da kosu negujete na odgovarajući način, koristite što manje vrelu "peglu" i fen i pronađete liniju za negu koja vam najviše odgovara, ali i da se redovno šišate kako biste očuvali kosu zdravom i omogućili joj brži rast.

Sastojci:

kašika suvog ruzmarina ili 2 grančice svežeg

kašika gustina

kašika ulja po izboru (bademovo, orahovo, ricinusovo (ovo bi bilo najbolje), arganovo ili slično)

Priprema:

1. U lonac sipajte 2 čaše vode i dodajte 1 kašiku suvog ruzmarina ili 2 grančice svežeg. Ostavite da kuva na laganoj vatri 5 minuta.

2. Procedite i vratite u lonac, dodajte 1 kašiku gustina i mešajte dok se ne zgusne.

3. Masku obogatite 1 kašikom ulja po izboru. Nanesite na vrhove i celu dužinu i ostavite da se upija sat vremena, a zatim normalno operite kosu.

Važne napomene:

Odmah ćete videti da je kosa mekša i svilenkasta, a prave rezultate videćete nakon mesec dana korišćenja. Takve se maske, kao i sve druge, ne smeju koristiti više od dva puta nedeljno.

Iako je ricinusovo ulje jedan od najboljih izbora za ovu obnavljajuću masku, plavuše treba da budu posebno oprezne jer može da reaguje sa bojom, pa se preporučuje da ga prvo isprobate na jednom delu kose (najbolje na donjem delu) pa tek onda nanesete na celu glavu.

Ako vam kosa od ricinusa potamni ili promeni boju, upotrebite arganovo ili bademovo ulje. Nemojte koristiti eterična ulja, jer nisu namenjena za korišćenje na ovaj način i mogu izazvati ozbiljnu iritaciju vlasišta.

Autor: S.M.