Posle 10 godina je ženi priznao o čemu fantazira dok vode ljubav: Kad je čula, nije joj bilo dobro

Strah od reakcije partnerke zbog svoje neobične seksualnu fantazije držao je jednog čoveka čitavih 10 godina – sve dok nije više mogao da je ignoriše. Kada je konačno odlučio da sve ispriča svojoj supruzi, ona je bila zgrožena i nije mogla da veruje šta čuje.

"Želim da gledam svoju suprugu kako spava sa drugim muškarcem, ali ona je potpuno protiv toga", napisao je anonimni muškarac. Iako neuobičajeno, u Velikoj Britaniji parovi koji istražuju poliamoriju često govore o tome.

On je objasnio da je njegova supruga počela da plače kada je čula šta želi, dodajući: "Bila je toliko odbojna prema tome da sam se osećao kao prljavi perverznjak."



U pismu stručnjaku za intimne odnose za "The Sun", Džordž Koli, muškarac je priznao da mu je dosadilo njihov intimni život i da želi da unese malo uzbuđenja u spavaću sobu.

Međutim, stručnjak upozorava da fantazija treba da ostane samo fantazija.

"Njena emotivna reakcija je čvrsto ‘ne’, a forsiranje toga verovatno bi narušilo poverenje i intimnost, umesto da vas zbliži", navodi stručnjak.

Stručnjak predlaže da par unese više uzbuđenja u spavaću sobu kroz kreativne ideje i nove pristupe, bez pritiskanja partnera.



Britanska scena svingerske zajednice uključuje oko 1,5 miliona ljudi, što pokazuje značajno interesovanje za konsenzualnu nenomadsku seksualnost.

Mnogi smatraju da je prekomerno gledanje filmova za odrasle dovelo do toga da partneri ne mogu prirodno da funkcionišu u spavaćoj sobi. Kako mnogi na mrežama poput Redita pišu anonimno, problemi su oko te teme sve veći i to ne samo za konkretno ovu fantaziju. Strast se zapostavlja kada kao prioritet postanu očekivanja koja su izgrađena pogrešnom slikom o intimnim odnosima, a mnogi navode da ovakvi slučajevi dovođenja drugih ljudi u krevet zarad zabave, ne može održati vezu ili brak stabilnim, već samo narušava.

Autor: S.M.