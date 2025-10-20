Mladoženja telefonira dok mlada i torta čekaju! Snimak sa svadbe zapalio Srbiju, a nju su u komenatrima RAZAPELI

Na snimku koji se brzinom svetlosti raširio po društvenim mrežama, vidi se par kako stoji ispred svoje svadbene torte.
Svadba je u toku, on priča na telefon, napet, pogleda uperenog u stranu. Ona stoji pored njega, naslonjena na sto, ruku ispruženih, ćuti i gleda ga pogledom koji ne mora ništa da kaže. Ups, ovo neće izaći na dobro.
U opisu videa stoji: "Slobodno idi na odmor, svadba ti je, ali zvaće samo da pitaju nešto."
Ironija koja je postala dijagnoza - ne samo njihovog trenutka, nego celog našeg društva.
Ko je ovde lud?
I dok bi neko očekivao malo empatije za mladu, jer šta god da je razlog poziva, sigurno je da joj nije bilo lako što se to dešava baš u tom trenutku - komentari su eksplodirali u najgorem pravcu. Zamislite, Srbi su udarili po njoj.
U stvari, ne moramo ništa da zamišljamo, valjda to već treba i da očekujemo. Molim vas, pročitajte ove bljuvotine od komentara:
- Kako ga gleda karakondžula.
- Gledaj ku*e pogleda.
- Sebično i sebično.
- Platiće joj sve kad dođe kući, i naravno, obavezno poređenje sa "pravim ženama" koje, valjda, treba da se smeškaju dok ih neko ignoriše.
Čak i kad je neko pokušao da "pravda" mladoženju, a izgovor je bio očekivan:
- Lik je zaposlen i verovatno na ozbiljnoj poziciji. Veća lova - veća odgovornost.
Svadba kao ogledalo stanja u našoj zemlji
To "veća lova" i "veća odgovornost" zvuči kao da opravdava sve, od nedostatka osnovnog poštovanja do emotivne nedostupnosti. I to je upravo ono što boli: kad žena pokaže emociju, to se odmah tumači kao napad, histerija ili preterivanje. Kad muškarac okrene glavu, on je "zauzet", "pod stresom"“ i "pod velikim pritiskom".
Ovaj snimak nije o torti, ni o svadbi. Ovo je ogledalo - i ono što u njemu vidimo nije nimalo romantično. Vidimo društvo koje i dalje uči žene da budu tihe, doterane i zahvalne, a muškarcima oprašta odsutnost jer "rade ozbiljan posao". A ona? Ona stoji pored njega, ne govori ništa, ali njen pogled govori sve što bi mnoge žene rekle da smeju - "Nisi prisutan ni ovde, a trebalo bi da jesi, bar danas."
I na kraju - ono što najviše zaprepasti nije sam snimak, nego reakcije. Umesto da makar na trenutak pokažu razumevanje prema mladoj ženi koja, čak i ako razume situaciju, sigurno ne uživa dok njen muž na sopstvenoj svadbi rešava "neodložne poslove", komentatori su uradili ono što Srbende uvek rade: nakačili se na ženu.
Bez imena, bez ijedne informacije o njoj, već su je proglasili sponzorušom, sebičnom i karakondžulom. Niko ne zna ko je, čime se bavi, kako se oseća. Ali dovoljno je da je žena u Srbiji, i da ne ćuti sa veštačkim osmehom nego, evo, oštro ga gleda, pa da postane meta. A njega, naravno, brane: "verovatno je na poziciji", "ima obaveze", "zovu ga s posla".
To je ta matrica - muškarcu stres i bitnost, ženi etiketa. On je "zauzet", ona je "teška". On da zarađuje, ona da trpi. I dok se mreže smeju, istina je gorka: nismo napali njega jer je sopstvenu svadbu stavio na čekanje zbog telefonskog poziva, nego nju - jer se usudila da ne izgleda srećno.
Autor: S.M.