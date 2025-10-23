Vrela akcija ne mora da traje satima da bi valjala: Evo šta je mnogo važnije

Iako mnogi veruju da „duži seks znači bolji seks“, stručnjaci upozoravaju da je to jedan od najčešćih i najpogrešnijih mitova o intimnosti. Prema brojnim istraživanjima, prosečno trajanje odnosa u realnim uslovima iznosi svega nekoliko minuta - ali ono što zaista određuje kvalitet nije broj minuta, već međusobno zadovoljstvo i povezanost partnera.

Seks ne mora da traje satima da bi bio dobar. Mnogo važniji faktor je - koliko ste prisutni, opušteni i povezani sa osobom pored sebe.

Zašto verujemo da „duže znači bolje“

Kulturološki mitovi, filmovi i mediji često prikazuju seks kao maratonsku aktivnost bez prekida i pauza. Međutim, u stvarnosti, fiziologija, energija i emocije svakog para različiti su.

Stručnjaci objašnjavaju da kvalitet odnosa zavisi od komunikacije, razumevanja potreba drugog i sposobnosti da se uživa u svakom trenutku - bez pritiska da sve „mora trajati dugo“.

Faktori koji utiču na trajanje odnosa

Energija i raspoloženje: Umor, stres ili raspored mogu značajno skratiti trajanje.

Povezanost sa partnerom: Parovi koji otvoreno komuniciraju često imaju ispunjenije odnose, bez obzira na dužinu.

Zdravlje i navike: Kondicija, ishrana i fizička aktivnost mogu uticati na ritam i izdržljivost.

Tajna dobrog seksa - prisutnost i zadovoljstvo

Umesto da brojite minute, stručnjaci savetuju da se fokusirate na ono što donosi zadovoljstvo oboma.

To može biti sporiji tempo, više dodira, poljubaca ili potpuno nova dinamika. Poenta je u tome da se partneri međusobno slušaju, prate i reaguju na potrebe onog drugog.

Autor: Jovana Nerić