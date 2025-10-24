Kada ljubav počne da puca ova tri znaka se uvek prva pojave

Većina parova koji potraže bračno savetovanje dolaze iscrpljeni. Pokušali su sve što su mogli da bi spasili odnos, ali su emocionalno i energetski istrošeni. U njihovim pogledima vidi se isto pitanje: da li da pokušamo da popravimo naš odnos, da uzmemo pauzu – ili da jednostavno odustanemo?

Pre nego što uopšte možete da popravite vezu, morate prepoznati – da li je ona zaista slomljena.Kada ljubav počne da puca, ova tri znaka se uvek pojavljuju prva:

1. Veza postaje jednostrana

Kada samo jedna osoba ulaže trud, a druga više ne uzvraća – to je znak ozbiljnog disbalansa. Možda vi brinete, planirate, pokazujete pažnju, a partner deluje kao da ga ništa od toga ne zanima.

Stalno davanje bez uzvraćanja vodi u emotivnu iscrpljenost i osećaj da vaše potrebe nisu važne. Stručnjaci upozoravaju da ovakav odnos često izaziva stalnu brigu, preispitivanje i pokušaje da se pronađe gde je sve krenulo po zlu.

2. Nestanak bliskosti i prisnosti

Intimnost je temelj svake veze – ne samo fizička, već i emotivna. Kada nestane dodira, pažnje, razgovora i osećaja povezanosti, veza postaje hladna i distancirana.

Naučna istraživanja pokazuju da se gubitak bliskosti razvija u destruktivnom obrascu: pokušaj jednog partnera da se približi često biva dočekan ravnodušnošću ili nervozom. To vodi do odbacivanja, zatvaranja i potpunog emotivnog povlačenja.

3. Gubitak poverenja

Bez poverenja, nijedna veza ne može opstati. Kada se izgubi vera u partnerove reči, namere ili odanost, sve ostalo počinje da se ruši. Ako vam intuicija govori da nešto nije u redu – verovatno jeste. To je trenutak da preuzmete odgovornost i počnete da radite na problemu, ako još uvek ima volje sa obe strane.



Autor: Jovana Nerić