Šta ljudi zaista primete na prvom sastanku i čime stvarno ne treba da se opterećujete

Prvi sastanci mogu biti uzbudljivi, ali i pomalo stresni. Gotovo svako zna onaj osećaj preispitivanja – da li izgledam dobro, da li sam rekao pravu stvar, da li se ponašam opušteno?

Istina je da se većina sitnica oko kojih brinemo drugoj osobi uopšte ne ureže u sećanje. Umesto da razmišljate o svakom pokretu, fokusirajte se na ono što zaista ostavlja utisak.

1. Govor tela

Telo često otkriva više od reči. Stručnjaci za upoznavanje tvrde da se interesovanje vidi već po držanju i pokretima. Ako se naginjete ka osobi, okrenuti ste ka njoj i ne izbegavate blizinu, jasno pokazujete da vam je stalo. Uspravno držanje i otvoren stav uvek odaju samopouzdanje, što je jedna od najprivlačnijih osobina.



2. Izrazi lica i pogled

Oči i osmeh često govore više od hiljadu reči. Topao pogled i iskren osmeh stvaraju povezanost i smanjuju tenziju. Kada nekoga pogledate u oči, pokazujete da ste prisutni i iskreno zainteresovani. Ljudi se najčešće sećaju osećaja koji su imali u vašem društvu, a ne svake izgovorene rečenice.

3. Urednost i lična higijena

Pre sastanka odvojte vreme za osnovne stvari, tuširanje, čistu kosu, svež dah i urednu odeću. Sitnice kao što su čisti nokti, podšišana brada ili pažljivo odabrana odeća govore mnogo o vama. Nasuprot tome, neuredan izgled i neprijatni mirisi mogu brzo pokvariti prvi utisak.

4. Odeća primerena prilici

Nije važno nosite li skupe marke, važno je da ste prikladno obučeni i da se osećate prijatno u onome što imate na sebi. Dobar stil ne znači visoku cenu, već osećaj za priliku. I zapamtite, čiste cipele su uvek dobar znak.

5. Energija kojom zračite

Možda se osoba s kojom ste bili neće sećati boje vaših očiju, ali će pamtiti kako se osećala pored vas. Ljubaznost, humor i pozitivna energija mnogo više znače od savršene frizure. Atmosfera koju stvorite, to je ono što ostaje i posle sastanka.

A šta ljudi gotovo nikad ne primete

Dok mi brinemo o svakoj sitnici, bubuljici, par kilograma viška ili ožiljku koji samo mi primećujemo, druga osoba obraća pažnju na sasvim druge stvari. Ono što zaista ostavlja utisak nije savršen izgled, već energija, toplina i način na koji se ponašate.

Isto važi i za odeću – niko neće brojati etikete, ali će primetiti ako delujete uredno i opušteno. Kada je reč o razgovoru, ton glasa i iskreno slušanje znače više od svake savršeno izgovorene rečenice. Ljudi ne pamte svaku vašu reč, ali pamte kako su se osećali pored vas. A upravo to je ono što čini da sastanak ostane u sećanju, piše Index.hr.

Autor: Jovana Nerić