Šta znači kada sanjate se*s sa nekim ko je bio deo vaše prošlosti?! Odgovor će vas iznenaditi

Probuđeni ste u sred noći, srce vam lupa brže nego ikada pre. Znoj se sliva niz vaše čelo dok pokušavate shvatiti šta se upravo dogodilo. Sanjali ste o seksu s nekim iz vaše prošlosti, ili možda s nekim koga ne možete podneti. Ali šta to zapravo znači? Neki kažu da su snovi samo plod vaše podsvesti, dok drugi veruju da imaju dublje značenje.

Ako sanjate o poznaniku, možda ste se zapitali zašto su se njegove ili njenje misli našle u vašim snovima. Psiholozi tvrde da to nije neuobičajeno i da je to zapravo uobičajena fantazija. Sanjati o nekome koga znate nije nužno znak privlačnosti prema toj osobi, već jednostavno odraz nečega što vam je značajno u vezi s tom osobom.

A ovo tek postaje posebno zanimljivo

A šta je sa snovima o osobama s kojima niste u vezi? To može biti prilično zbunjujuće, ali stručnjaci kažu da je to sasvim normalno. Takvi snovi ne moraju nužno odražavati stvarne seksualne želje, već mogu biti simbol nečega dubljeg – kao što je nedostatak zadovoljstva ili želja za raznolikošću u vašem životu.

Ako se u vašim snovima pojavljuju kolege s posla, možda je to zato što provodite većinu vremena s njima. Seksualni snovi o kolegama mogu biti samo odraz vaše želje za boljim odnosom ili saradnjom s njima, a ne nužno znak fizičke privlačnosti.

Ali šta ako sanjate o seksu sa šefom? To može biti komplikovano, jer šef obično ima moć nad vama. Ovi snovi mogu biti znak da treba razmotriti na koji način biste mogli poboljšati vaš odnos, ili možda preuzeti više odgovornosti na poslu.

Ako vam se u snovima javlja bogataš, to može biti znak da i sami težite bogatstvu ili moćnim pozicijama. Ovi snovi su često odraz vaših ambicija i želja.

Sanjati o seksu s nekom osobom koja vam nije privlačna može biti zbunjujuće. Međutim, fizička privlačnost nije uvek presudna u seksualnim snovima. Osoba možda ima neke karakteristike koje vas privlače ili koje želite da unesete u svoj život.

Ako sanjate o seksu s prijateljem, to može biti zato što vas ta osoba inspiriše ili ima neke osobine koje biste želeli da razvijete kod sebe.

Na kraju, ako sanjate o seksu s bivšim partnerom, to ne mora nužno značiti da želite ponovno biti s tom osobom. To može biti samo podsetnik na vreme kada ste se osećali živima i srećnima, ili možda znak da treba uneti više uzbuđenja u svoj trenutni odnos.

Seksualni snovi mogu biti prilično zbunjujući, ali često nose dublje značenje koje je važno istražiti.

Autor: Marija Radić