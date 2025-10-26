Rušenje tabua: Saznajte da li je vaša partnerka stvarno došla do vrhunca ili samo glumi

Vrhunac kod žena i dalje je tema koja izaziva mnogo pitanja i nedoumica. Iako je glumljenje orgazma često prikazivano kao „mali trik“ u parovima, istraživanja pokazuju da pravi fizički i emocionalni odgovor tela nije moguće potpuno sakriti.

Prema studiji koju je sprovela Dr. Emily Carter, seksualni psiholog sa Univerziteta u Bostonu, više od 90% žena je bar jednom u životu odglumilo orgazam, najčešće iz želje da ne povrede partnera ili da održe harmoniju u vezi. Ipak, telo i mozak imaju svoje signale – od grčenja mišića do promena u disanju i cirkulaciji – koji jasno ukazuju na pravi vrhunac. Razumevanje ovih znakova pomaže partnerima da bolje komuniciraju o seksualnom užitku i unaprede intimni odnos.

Grčenje mišića i fizički znaci koji ne mogu da se sakriju

Jedan od najjasnijih pokazatelja pravog ženskog orgazma je grčenje vaginalnih mišića. Tokom vrhunca dolazi do spontano-ritmičkih kontrakcija koje ponekad zahvataju i noge ili celo telo. Dr. Carter objašnjava da je ovaj refleks automatski i da ga žena teško može imitirati bez stvarnog fizičkog odgovora.

Pored grčenja, moguće je i crvenilo kože iznad grudnog koša, dok telo oslobađa hormone koji povećavaju cirkulaciju u ovom delu. Ovi znaci su suptilni, ali precizni pokazatelji autentičnog užitka.

Disanje, uzdasi i pauza – kako telo govori istinu

Pravi orgazam prati pojačano, kratko disanje i glasnije uzdasi, dok telo ulazi u trenutak intenzivnog užitka.

Dr. Carter ističe da nakon samog vrhunca žena često pravi kratku pauzu kako bi se telo oporavilo, što je nemoguće potpuno simulirati. Istraživanja pokazuju da aktivnost u centrima za užitak u mozgu raste tokom seksualne stimulacije, ali opada neposredno pre vrhunca, što znači da je autentični orgazam i mentalno i fizički proces koji telo jasno signalizira.

Gluma ne znači odsustvo užitka

Činjenica da žena odglumi orgazam ne znači da ne uživa u samom seksualnom činu. Dr. Carter objašnjava da užitak kod žena često raste „na putu do vrhunca“, dok fizički vrhunac predstavlja samo završnu fazu procesa.

Kod muškaraca, s druge strane, aktivnost u centrima za užitak je najveća u trenutku ejakulacije. Razumevanje ovih razlika pomaže partnerima da prepoznaju kako oboje doživljavaju intimnost i kako gluma može biti više izraz zaštite i ljubavi nego znak nezadovoljstva.



Autor: Jovana Nerić