PRIJATELJSTVO KOJE TRAJE – Mit ili istina?

Da li zaista ako prijateljstvo traje 7 godina - trajaće zauvek?

Kažu da su pravi prijatelji porodica koju sami izaberemo. U vremenu brzih poznanstava, površnih kontakata i velikih životnih promena, pravo prijateljstvo postaje dragocenost koju sve ređe nalazimo, ali sve jače čuvamo. I onda se pojavljuje ona popularna tvrdnja koja se često deli po društvenim mrežama:

„Ako prijateljstvo traje 7 godina, trajaće zauvek.“

Ali da li je to zaista istina?

MIT O SEDAM GODINA – ODAKLE POTIČE? Ovo „pravilo“ nikada nije poteklo iz zvaničnog naučnog istraživanja. Radi se više o popularnoj psihologiji — lepšoj, romantičnoj ideji da, ako odnos preživi turbulencije prvih nekoliko godina, postaje stabilan i trajan. U stvarnosti, prijateljstva se menjaju kao i ljudi. Neka traju kraće, neka duže, neka se prekinu pa ponovo rode. Međutim, iako brojka od sedam godina nije naučno dokazana, u praksi, nešto istine ipak postoji: ako ste sa nekim bili bliski toliko dugo, velika je verovatnoća da ste prošli zajedno različite faze života i izgradili duboku emocionalnu vezu.

ŠTA ZAISTA ČINI PRIJATELJSTVO TRAJNIM?

1. Autentičnost Pravi prijatelj je onaj pred kojim ne morate da glumite. Kada se možete opustiti, biti svoji i podeliti i svoje vrline i svoje slabosti — to je temelj dugovečnog odnosa.

2. Uzajamna podrška Nisu presudni samo lepi trenuci. Dugotrajna prijateljstva preživljavaju jer su ljudi tu jedni za druge i kada je teško.

3. Razumevanje promena﻿﻿ ﻿Život nas menja — partneri, posao, deca, selidbe. Prijateljstva opstaju kada postoji fleksibilnost, kada svaki rast i promena nisu shvaćeni kao pretnja.

4. Komunikacija bez osude ﻿﻿﻿I najjači odnosi pucaju bez iskrene i nenametljive komunikacije. Ali kad možete da razgovarate bez straha od osude, problemi postaju rešivi.

DA LI JE MOGUĆE PRIJATELJSTVO ZA CEO ŽIVOT?Apsolutno.Ali ne zato što je prošlo sedam godina — već zato što su dve osobe uložile vreme, strpljenje, razumevanje i ljubav u svoj odnos.

Brojke su mit, ali emocije su stvarne.

Autor: S.Paunović