Muškarci koji insistiraju na deljenju računa 50:50: Zašto žene na to mahom gledaju neblagonaklono?

Iako živimo u vremenu u kojem se sve više priča o ravnopravnosti polova, jedna tema i dalje izaziva burne reakcije – deljenje računa na dejtu.

Muškarci koji insistiraju na principu svako plaća svoje često su uvereni da je to najpošteniji i najmoderniji pristup, dok žene na takvo ponašanje i dalje mahom gledaju — neblagonaklono

Istraživanja i komentari na društvenim mrežama pokazuju da većina žena, čak i onih koje se zalažu za ravnopravnost, smatra da bi muškarac trebalo da plati prvi sastanak ili makar preuzme inicijativu. Ne zbog novca, već zbog — gesta.

Plaćanje računa se i dalje tumači kao - znak pažnje, demonstracija ozbiljnosti i interesovanja, tradicionalna uloga udvarača.

Kada muškarac odmah predloži deljenje, žene često to shvate kao signal da je nezainteresovan, škrt ili da ne želi da uloži ni minimum truda.

Psiholozi kažu da žene očekuju da se muškarac pokaže kao neko ko ume da vodi, da preuzme inicijativu i da pokaže svoju muževnost kroz sitne gestove. Deljenje računa samo po sebi nije problem — problem je tajming. Većina žena će bez problema dati svoj deo novca kasnije, kada veza odmakne, ali na početku žele da u muškarcu vide potencijalnog partnera, a ne cimera iz studentskog doma.

Takav pristup mnoge žene vide kao manjak džentlmenstva i pitanje elementarnog dobrog ukusa.

Naravno, ima muškaraca koji ne žele da deljenje računa znači da žena duguje nešto, kao i onih koji se boje da ih neko ne iskoristi. Međutim, ključna stvar je u maniru. Muškarac koji elegantno ponudi da plati, a žena koja može, ali ne mora, da uzvrati sledeći put — to je dinamika koja većini i dalje deluje najprirodnije.

Deljenje računa samo po sebi nije problem modernih veza. Problem je kada muškarac insistira na 50:50 kao da je u pitanju poslovni ručak, a ne dejt. Žene žele da osete pažnju i inicijativu, a sitan gest kao što je plaćanje pića ili večere i dalje ima veliku simboliku.

U svetu u kojem se mnogo toga menja, izgleda da jedna stvar ostaje ista: džentlmenski pristup ne izlazi iz mode.

Autor: S.Paunović