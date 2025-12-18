KADA JE NAJBOLJE DA DECA DOBIJU MOBILNI? Stručnjaci otkrivaju pravi trenutak za prvi telefon.

U eri digitalne povezanosti, pitanje - kada dati detetu mobilni, postalo je svakodnevna dilema roditelja.

Stručnjaci se slažu da ne postoji univerzalno pravilo, ali postoji nekoliko smernica koje mogu pomoći.

1. Zrelost, a ne godine Umesto da se fokusiramo samo na broj godina, važno je proceniti emocionalnu i socijalnu zrelost deteta. Može li da prati pravila, komunicira odgovorno i razume rizike online sveta?

2. Praktična potreba Telefon može biti koristan kada dete samo ide do škole, van škole ili na aktivnosti gde roditelji žele da ostanu u kontaktu. Telefon u ovom slučaju postaje alat, a ne igračka.

3. Postavljanje granica od početka Ako dete dobije mobilni, važno je da odmah postoje pravila - vreme korišćenja, aplikacije koje sme da koristi i osnovna pravila bezbednog interneta. Ovo stvara zdrav odnos sa tehnologijom.

Najbolje vreme za prvi telefon je kada dete pokazuje zrelost i kada postoji jasna svrha, a ne samo želja. Mobilni tada postaje alat za odgovornost, a ne izvor stresa za roditelje ili dete.

Autor: S.Paunović