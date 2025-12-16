Vreme kada dete ide u krevet govori mnogo toga o vama kao roditeljima

Neki roditelji pažljivo gledaju na sat i njihova deca moraju biti u krevetu u tačno određeno vreme. S druge strane, ima roditelja koji se uopšte ne opterećuju rasporedom spavanja.

Ono što funkcioniše za jednu porodicu ne mora nužno funkcionisati za drugu, a s obzirom na to da roditelji odlučuju u koje vreme njihova deca idu na spavanje u skladu sa svojim stilom života, ne postoji "pogrešno" vreme za odlazak u krevet.

Naravno, osudama nema mesta, ali uvek možemo da napravimo neke pretpostavke, čisto zabave radi. Pročitajte šta vreme detetovog odlaska u krevet govori o vama:

Ako dete ide na spavanje u 18 sati ili ranije

Vi ste verovatno najprecizniji tip roditelja. Neki bi vas nazvali drugačije, ali vam zapravo zavide. Kada kažete da će ručak biti u 14.15, vi zaista mislite na 14.15. Verovatno imate dobru ušteđevinu, jer je kod vas sve uvek dobro isplanirano i organizovano.

Nemate problem da gledate omiljenu seriju koja počinje u 20.00, jer je vaš mališan do tada već u dubokom snu, a vi ste sve drugo obavili. Verovatno većina nas ima šta da nauči od vas.

Ako dete ide na spavanje između 19 i 20 sati

Vi ste onaj roditelj koji broji minute. Takođe, verovatno niste TV roditelj i vaša deca misle da je jogurt sladoled. Vi ste jutarnji tip i razbuđujete se uz miris jake kafe, a vaša deca nikada ne kasne u školu.

Ako dete ide na spavanje između 20 i 21 sat

Vi ste tip onih urođenih roditelja. Puštate umirujuću muziku kada je vreme za spavanje i možda još uvek dojite starije dete dok ga uspavljujete. Ne brinete se oko sitnica. Vaše dete je jednostavno prirodno spremno za krevet oko 20.30. Deluje kao da sve imate pod kontrolom, ali na način koji ne zahteva nikakav poseban napor.

Ako dete ide na spavanje između 21 i 23 sata

Vi ste liberalan roditelj i vaša porodica često uživa u naručenoj hrani, jer niko nije preterani ljubitelj kuvanja. Vaša deca ponekad gledaju i serije sa vama, a kod vas ne postoji ono "ne možeš to da jedeš jer je prekasno". Svako dete će poželeti da prespava kod vas.

Ako dete ide na spavanje posle 23 sata

Kod vas je sve spontano i kod vas sve prolazi. Ne opterećujete se stvarima poput vremena za spavanje, jer danas i sutra vaše dete može zaspati oko 23 sata, a prekosutra možda već oko 21.00. Da li je to uopšte važno?

Autor: S.M.