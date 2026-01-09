Novo istraživanje otkriva: Evo koliko često ljudi u 20, 30 i 40-tim zaista idu na dejtove

Zaboravite romantične filmove i aplikacije pune opcija – realnost modernog dejtinga izgleda drugačije nego što mislimo.

U eri aplikacija za upoznavanje, brzih poruka i stava „uvek ima još izbora“, mnogi bi pomislili da ljudi danas idu na dejtove češće nego ikad. Ipak, novo istraživanje pokazuje da se navike drastično menjaju – i to u zavisnosti od godina.

Koliko zapravo često ljudi izlaze na dejtove u 20-im, 30-im i 40-im? Odgovori su iznenadili i same istraživače.

Ljudi u 20-im: mnogo opcija, malo pravih dejtova

Iako se smatra da su dvadesete zlatno doba dejtinga, istraživanje pokazuje da većina ljudi u ovom periodu ide na jedan do dva dejta mesečno. Razlog? Prezasićenost izborima, fokus na karijeru i čuveno pitanje: „Da li je ovo uopšte vredno mog vremena?" Flert je čest, ali pravi susreti – sve ređi.

Ljudi u 30-im: selekcija bez gubljenja vremena

U tridesetim godinama stvari se menjaju. Ljudi ređe izlaze, ali mnogo svesnije. Prema podacima, većina ide na jedan dejt mesečno ili čak ređe, ali sa jasnijim očekivanjima. Nema više spontanih izlazaka reda radi – svaki susret ima neku težinu.

Ljudi u 40-im: kvalitet iznad svega

Najzanimljiviji rezultati dolaze iz grupe u 40-im. Istraživanje pokazuje da oni koji su aktivni idu na manje dejtova nego ikada ranije, ali ih doživljavaju kao kvalitetnije i opuštenije. Manje igre, manje drame – više iskrenosti.

Zašto ljudi danas ređe idu na dejtove?

Istraživači navode nekoliko ključnih razloga:

- emocionalni umor

- loša prethodna iskustva

- fokus na lični mir i stabilnost

- manjak vremena i energije

Bez obzira na godine, većina ljudi danas ide na dejtove ređe nego ranije generacije, ali sa jasnijim granicama i većim očekivanjima. Dejting više nije igra brojeva, već pitanje kvaliteta, kompatibilnosti i ličnog mira. Možda ne idemo često na dejtove – ali kada idemo, znamo zašto.

Autor: S.Paunović