Kada su hormoni glasni, a emocije jače: Kako partner može da bude najveća podrška

Razumevanje, strpljenje i nežnost – recept za lakše „one dane“

Menstruacija nije samo fizička promena – ona utiče na raspoloženje, energiju i emocije. I dok svaka žena ove dane doživljava drugačije, jedno je sigurno, da razumevanje partnera može da napravi ogromnu razliku. Nije potrebna magija, niti da partner dubi na glavi - već iskrena pažnja i malo empatije.

U tim danima ženama često nije potreban savet, već osećaj da su shvaćene. Saslušajte bez umanjivanja osećanja i bez rečenica poput „nije to ništa“.

Hormonske promene mogu doneti promene raspoloženja, umor i razdražljivost. Umesto nervoze, ponudite razumevanje i toplu reč.

Čokolada, čaj, topla flaša, omiljena serija ili poruka „Kako si danas?“ – mali gestovi često mnogo znače.

Umor i bolovi su realni. Ako možete, preuzmite kućne obaveze ili olakšajte dan sitnim znakovima pažnje.

Nekada zagrljaj ima najbolji terapeutski učinak, a nekada mir i tišina. Pitajte šta joj prija – komunikacija je ključ.

Komentari i šaljivi opisi ciklusa mogu biti povređujući. Umesto toga, pokažite poštovanje i zrelost.

Ako ona želi nežnost i bliskost, budite tu. Ako joj treba pauza – prihvatite to bez zamerke.

Razumevanje menstrualnog ciklusa pokazuje zrelost i empatiju. Kada znate šta se dešava, lakše je pružiti pravu podršku.

Najvažnije: budite tu

Ne morate sve da razumete – dovoljno je da budete prisutni. Pažnja, strpljenje i iskrena briga često znače više od bilo kakvog saveta.

Menstruacija nije slabost, već prirodan deo života jedne žene. Kada partner pokaže razumevanje i podršku, ti dani postaju lakši, a veza jača.

Autor: S.Paunović