Ako pronađete muškarca sa ovih 11 VRLINA ne puštajte iz života

Ukoliko u njemu prepoznajete ovih 11 osobina, imate razloga da mislite da je "onaj pravi" i da ga ne ispuštate iz ruku.

Ako upoznate muškarca koji je snažan, ali ne mora uvek da bude najpametniji, ima dozu drskosti i samopouzdanja no nesumnjivo vas voli - nemojte ga pustiti iz ruku!

1. Sluša šta pričate

Ako vas muškarac gleda direktno u oči i sluša - to je znak istinskog zanimanja. Učestvovanje u razgovoru i postavljanje potpitanja odaje njegov interes - on želi da zaviri u žensku dušu, shvati kakva je ona osoba. Njemu nije interes samo seks, niti mu žena služi samo kao dodatak, on želi partnera kojeg ceni.

2. Nežan, ali i hrabar

Postoji agresivan tip muškaraca koji svojim stavom i ponašanjem odaju da misle da su bolji od svih drugih. S druge strane, postoje muškarci pasivnog karaktera i slabe volje koji se silom trude da ih drugi prihvate te uvek slede druge. Najvredniji je muškarac koji objedinjuje to dvoje - on ima meru između poniznosti, ali i samopouzdanja. Njegovo je srce nežno, ali može biti brutalan i učinkovit u bitkama koje treba izboriti.

3. Zna da kuva

Pritom se ne misli da on treba da bude vrhunski kuvar, impresivno je da zna osnove kuvanja, kako bi na kraju mogao sam sebe da prehrani. Osim što ljubav ide kroz želudac, kulinarska veština je pokazatelj njegove snalažljivosti kao i volje da s vama deli i druge kućne zadatke, bez "mačo" stavova, već sa željom da se poslovi što pre obave i raspodele, kako bi zajedno mogli da uživaju.

4. Ima ciljeve

Ljudi koji ne teže za nečim boljim u životu i nisu spremni da rade za to, osuđeni su na dosadno i pasivno preživljavanje. Nije poenta u tome da muškarac bude vizionar i sanjar s nemogućim snovima o tome kako će biti milioner ili da radi super plaćen posao, već da njegov mozak radi, želi uspeh zbog ličnog priznanja svojih sposobnosti, napretka, ali kako bi i zajedno ostvarili lagodniji život.

5. Vežba mu je bitna

Njegova fizička aktivnost usko je povezana s tim kako izgleda, ali i tim koliko drži do sebe - svog izgleda i zdravlja. Ona je velik plus u seksualnom životu, odličan izduvni ventil i hobi koji samopouzdana žena treba da ceni.

6. Inteligentan je

Muškarac koji je inteligentan, brz i mudar, svakako je partner kojeg bi žena trebalo da zadrži u životu. Lepo je razgovarati, raspravljati i primati savete od nekog pametnog, ali sve dok on nije uobražen i ne nameće svoje mišljenje. Biološki smo programirani da cenimo i divimo se inteligenciji, pa i određenoj (ali umerenoj) dozi drskosti koja otkriva samopouzdanje i zaigranost.

7. Zna da vas nasmeje

Ako muškarac ne može da vam izmami osmeh na lice i oraspoloži vas, taj odnos nema smisla i bolje je odmah ga završiti. Humor i pozitivan stav osobine su partnera za ceo život i najvažnije oružje u zajedničkom životu s kojim ćete se boriti protiv rutine, nesreća, stresa...

8. Zaista vas voli

Ovo je daleko najvažnija vrlina muškarca kojeg bi trebalo da imate kraj sebe ceo život. Prava i dugotrajna ljubav nije nešto što se može odglumiti, ali ni prikriti. Otkriva se u pogledu, načinu na koji vas dodiruje, brine, savetuje. Takva ljubav rađa univerzalan osećaj sigurnosti, otklanja strah i ljubomoru te sa sobom nosi zajedničku budućnost.

9. Zna da prizna svoju grešku

Postoji puno muškaraca, na kraju kao i žena, koji u svemu moraju biti prvi, u pravu, najpametniji. Muškarac koji ponekad zna da popusti, odustane od rasprave ili je ne započinje, jer unapred shvata da ona nema smisla i donosi samo nemir u kući, mudar je muškarac kojeg bi svaka žena bila srećna da ima kraj sebe.

10. Ne beži od problema

Dobar muškarac i partner ne beži na prvi znak problema, od bolesti do smrtnih slučajeva u porodici, kroz sve što pogađa ljude kroz život. On želi da pomogne, a ako ne zna i ne može potrudiće se da barem bude rame za plakanje - to je pravi stub i oslonac u životu koji daje nadu da će biti bolje.

11. Trudiće se da vi budete srećni

Ovo se može primeniti na gotovo svako životno područje, od seksa do hrane. Muškarac kojem je važno i stalo da je njegova partnerka srećna neće biti sebičan u pružanju joj užitka u krevetu, već će mu ono biti jednako važno kao njegovo zadovoljstvo. Osim toga, žene vole džentlmensku ideju žrtvovanja za damu - bilo da joj daje poslednji griz sendviča ili pruža svoju jaknu ako joj je hladno.

