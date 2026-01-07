Zašto žene danas sve češće biraju da budu same – i zašto je to potpuno u redu

Nisu usamljene, nisu ogorčene i ne „čekaju pravog“ – već žive po sopstvenim pravilima

Sve je više žena koje svesno biraju da budu same. Ne zato što nisu imale sreće u ljubavi, već zato što su prestale da pristaju na manje nego što zaslužuju. I dok se društvo i dalje pita šta nije u redu, istina je – mnogo toga je konačno na svom mestu.

Savremene žene danas imaju ispunjen društveni život, karijeru, hobije i jasno postavljene granice. Biti sam više ne znači sedeti kod kuće i čekati poruku – već imati slobodu da biraš kako ćeš provesti vreme. Mnoge su shvatile da je mir vredniji od veze bez poštovanja. Emocionalna nedostupnost, nedostatak podrške i stalni kompromisi koji idu samo u jednom smeru – više nisu opcija.

Kada žena može sama da obezbedi sebi život kakav želi, veza prestaje da bude potreba, a postaje izbor. Partner se danas traži zbog emocije, a ne sigurnosti. Psiholozi ističu da žene danas bolje prepoznaju sopstvene potrebe. Rad na sebi, terapija i lični razvoj učinili su da se ne pristaje na toksične obrasce zarad reda radi. Pitanja poput „Kad ćeš se udati?“ ili „Zar ti nije vreme?“ polako odlaze u prošlost. Sve više žena otvoreno govori o tome da sreća ne mora imati etiketu braka ili veze.

I zašto je to potpuno OK?

Zato što je samoća izbor, a ne kazna. Zato što je bolje biti sam nego u pogrešnom društvu. I zato što prava veza dolazi onda kada dve ispunjene osobe žele da dele život – a ne da ga popunjavaju.

Žene koje danas biraju da budu same ne beže od ljubavi – već čekaju onu pravu, ili su jednostavno srećne i bez nje. I to je sasvim u redu.

Autor: S.Paunović