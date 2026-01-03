TRI STVARI KOJE PARTNER RADI TOKOM PRAZNIKA DA BI TI POKAZAO LJUBAV – A NE KOŠTAJU NI DINAR!

Ako misliš da je ljubav u poklonima, obrati pažnju na ove sitnice – one govore najviše!
Tokom praznika lako je pomešati ljubav sa poklonima, ukrasima i velikim gestovima. Ipak, prava pažnja se vidi u malim, nematerijalnim stvarima koje partner radi baš tada, kada su emocije najjače.
Evo tri znaka da te partner istinski voli:
Bira da praznike provede baš sa tobom. Bez izgovora i žurbe. Njegovo vreme je njegov najvredniji poklon – i ako ga daje tebi, poruka je jasna.
Trudi se da ti bude lakše i lepše. Bilo da preuzima obaveze, kuva, ili samo pita „Kako si?“, pokazuje da mu je tvoj mir važniji od sopstvenog komfora.
Sluša te – zaista. Ne prekida, ne umanjuje tvoja osećanja, već je tu. U svetu buke, pažnja je najređi oblik ljubavi.
Pokloni se potroše, ali osećaj da si voljen ostaje. Ako prepoznaš ove gestove, znaš da praznike deliš sa pravom osobom.
Autor: S.Paunović