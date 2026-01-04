OPASAN MIT KOJI MNOGI I DALJE VERUJU: Koliko ljubav na prvi pogled može skupo da nas košta!

Leptirići u stomaku su super, ali istina je često mnogo složenija – evo zašto ovaj mit može da nas odvede u pogrešne odnose.

Ideja o ljubavi na prvi pogled zvuči filmski, romantično i neodoljivo. Jedan pogled, jedan trenutak – i „znate“. Ali upravo u toj idealizaciji krije se opasnost koja mnoge dovede do razočaranja.

Evo zašto ovaj mit nije bezazlen:

Mešamo hemiju sa ljubavlju. Ono što osetimo na početku često je privlačnost, adrenalin ili projekcija onoga što želimo da vidimo. Ljubav, za razliku od toga, zahteva vreme, upoznavanje i poverenje.

Zatvaramo oči pred stvarnim signalima. Kada verujemo da je „to sudbina“, lakše ignorišemo crvene zastavice. Pravdamo ponašanja koja nam ne prijaju jer ne želimo da pokvarimo savršenu priču.

Stvaramo nerealna očekivanja. Ako verujemo da prava ljubav mora da nas pogodi odmah, možemo propustiti odnose koji se grade tiho, stabilno i zdravo – ali bez vatrometa na startu.

Prava ljubav se ne dešava u jednom pogledu – ona se prepoznaje kroz dela. Manje je glamurozna, ali mnogo sigurnija. I upravo zato – vrednija.

Autor: S.Paunović