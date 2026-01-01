AKTUELNO

ČIJA ENERGIJA NAJVIŠE PRIJA JARCU TOKOM PRAZNIKA: Uz ove ljude konačno može da se opusti!

Dok svet juri, Jarcu je potrebna tišina, stabilnost i osećaj da je sve pod kontrolom – a ove energije mu to donose.

Praznici za Jarca nisu haos i preterivanje, već potreba za mirom, smislom i kvalitetnim vremenom. Iako deluje strogo, Jarac tada najviše ceni ljude uz koje može da spusti gard.

Bik

Bik donosi sigurnost, toplinu i uživanje bez pritiska. Uz njega Jarac zna da nema drame – samo dobra hrana, tišina i osećaj doma.

Devica

Razume Jarčevu potrebu za redom i smirenošću. Njihova komunikacija je tiha, ali duboka, a praznici uz Devicu deluju organizovano i rasterećeno.

Ribe

Iako su različiti, Ribe donose mekoću koja Jarcu često nedostaje. Njihova empatija i nežnost pomažu mu da se emotivno opusti i zaboravi obaveze.

Foto: Pixabay.com

Jarcu tokom praznika nije potrebna gužva – već prava energija. A kada je okružen ljudima koji mu donose mir, tada praznici za njega postaju istinski posebni.

