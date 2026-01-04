Zašto filmovi za odrasle uništavaju strast i suštinsku bliskost u vezi?

Iako deluje bezopasno, ovakvi sadržaji mogu da naruše poverenje, intimnost i pravu povezanost u vezi.

Pornografija je postala lako dostupna i mnogi je smatraju bezopasnim dodatkom u vezi. Ipak, ono što se čini kao zabava može imati negativan uticaj na duboke, emotivne odnose.

Filmovi za odrasle prikazuju idealizovane i često nerealne situacije i tela. To može dovesti do frustracije i nezadovoljstva u stvarnom ljubavnom životu, jer partneri ne mogu da se mere sa tim scenama i stvaraju se nerealna očekivanja.

Smanjuju emotivnu intimnost - Zavisnost od ovakvih sadržaja može skrenuti pažnju sa pravih emotivnih i fizičkih kontakata. Bliskost se gradi kroz vreme, razgovor i pažnju, a ne kroz ekrane.

Menjaju percepciju partnera - Osobe koje redovno gledaju pornografiju mogu početi da doživljavaju partnera površno, fokusirajući se na izgled i performanse umesto na osećanja i zajedničke trenutke.

Prava ljubav zahteva prisustvo i razumevanje, a ne virtuelne fantazije koje energetski vuku partnere jedno od drugog. U dubokom odnosu, emocije i poverenje su vrednije od bilo kakvih scena na ekranu, a svakako je mnogo važnije ono što imamo ispred sebe i što je bio naš - a ne nametnuti izbor. S toga je važno da budemo svesni ka čemu ili ka kome naša energija i misli idu i šta suštinski od toga dobijamo.

Autor: S.Paunović