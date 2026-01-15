Ne utiče samo na dobro raspoloženje! Parovi koji praktikuju jutarnji seks imaju bolje rezultate na poslu

Nova studija otkriva da jutarnji intimni odnosi utiču na dobro na hormonsku ravnotežu, raspoloženje i radni učinak, pogotovo kod muškaraca, za čak 70 odsto.

Zaboravite na dupli espreso ili hladan tuš - najnovije istraživanje sugeriše da bi ključ za vrhunski radni učinak mogao biti mnogo prijatniji.

Prema istraživanju koje je sprovela zdravstvena platforma "ZipHealth", a prenose mediji, zaposleni koji praktikuju jutarnju bliskost pre odlaska u kancelariju pokazuju drastično bolji fokus i motivaciju na poslu.

Jutarnji seks

Istraživanje sprovedeno na hiljadu ispitanika otkrilo je zapanjujuće podatke, čak 70 odsto muškaraca izjavilo je da završe znatno više radnih zadataka nakon jutarnjeg seksa sa partnerkom.

Pored puke produktivnosti, 71 odsto učesnika se oseća motivisanije, dok preko 50 odsto njih prijavljuje veće samopouzdanje i sreću tokom radnog dana.

Zašto ovo funkcioniše?

Naučnici objašnjavaju da intimni odnosi ujutru pokreću "kokel" hormona sreće - dopamina, oksitocina i serotonina. Ovi neurotransmiteri deluju kao prirodni štit protiv stresa, pomažući zaposlenima da ostanu smireni pod pritiskom i bolje upravljaju svojim emocijama u profesionalnom okruženju.

Interesantno je da studija povezuje zdrav seksualni život i sa finansijskim napretkom. Skoro trećina ispitanika veruje da je njihova intimnost direktno doprinela povećanju prihoda ili unapređenju na poslu, jer se na radnom mestu osećaju stabilnije i angažovanije.

Iako stručnjaci napominju da intima nije magični štapić za karijeru, ona je definitivno moćan alat za emocionalno blagostanje koji transformiše način na koji pristupamo svakodnevnim obavezama.

Autor: S.M.