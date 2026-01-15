Ako želite da vam 2026. godina bude najsrećnija do sada, oslobodite se ovih 7 navika

Svi imamo loše navike kojih se jednostavno ne možemo otarasiti. Nažalost, neke od tih navika zapravo crpe našu energiju i ostavljaju nas umornim tokom celog dana. Čini se kao da su loše navike one koje je najteže otarasiti, ali su to i one koje moramo što pre zaustaviti.

Nekima od nas je udobno u našim svakodnevnim rutinama, a najčešće se to obično sastoji od loših navika kojih se jednostavno ne možemo tako lako otarasiti. Volimo svoje rutine, a izbacivanje tih loših navika ugrožava tu sigurnu svakodnevicu. Kako savetuju psiholozi, jedini način da zaustavimo loše navike je da ih postanemo svesni, identifikujemo probleme i rešimo ih u našu korist.

1. Stalno proveravanje društvenih mreža

Ljudi moraju zbog svog dobra da se udalje od telefona i računara. Kada ste usredsređeni na živote drugih samo putem Instagrama ili TikToka, zaista možete propustiti svoj život. Fokusirajte se na ono što se dešava u vašem stvarnom životu, a ne na ono što se dešava na ekranu, i osećaćete se povezanije sa sobom i drugima.

2. Shvatanje stvari lično

Ako ste skloni da sve shvatate lično, nećete imati energije da uživate. Prestanite da dozvoljavate da stvari utiču na vas lično jer ćete na kraju završiti stresom i osećati se iscrpljeno na duge staze. Studija iz 2024. godine otkrila je da je kognitivna reprocena, što je u osnovi vaša sposobnost da ponovo interpretirate situacije umesto da ih shvatate lično, snažno povezana sa većom otpornošću. Ljudi koji mogu da se povuku i razmotre alternativna objašnjenja za događaje imaju tendenciju da doživljavaju mnogo manje stresa i brže se oporavljaju od izazova.

3. Pokušaj da se udovolji drugima

Ponekad se toliko napnemo da udovoljimo svima oko nas da zaboravimo da radimo ono što nas čini srećnim. Voleti druge je važno, ali uvek morate zapamtiti da odvojite vreme i za ljubav prema sebi. Najvažniji odnos koji ćete ikada imati je sa samim sobom.

Istraživanje objavljeno 2025. godine pokazuje da su ponašanja usmerena na udovoljavanje ljudima negativno povezana sa mentalnim blagostanjem i povezana sa većim stresom, anksioznošću i osećajem smanjene samopoštovanja. Stalno davanje prioriteta tuđim potrebama u odnosu na svoje može dovesti do emocionalne iscrpljenosti i pregorevanja jer žrtvujete svoje blagostanje samo da biste izbegli neodobravanje.

4. Ogovaranje

Priznajte, volite da razmenite neke informacije o drudima. Ali da li ste ikada shvatili koliko iscrpljujuće može biti ogovaranje? Lako je postati zaokupljen ogovaranjem o drugim ljudima i početi se više ulagati u tuđi život. Umesto toga, fokusirajte se na sopstvene probleme i dostignuća kako ne biste indirektno ulagali svoju energiju u tuđe.

5. Loša ishrana

Loša ishrana dovodi do gubitka energije. Ako se zdravije hranimo, dobijaćemo više energije svakog dana. Studije pokazuju da loša ishrana uzrokuje umor i nizak nivo energije. Konzumiranje hrane bogate hranljivim materijama umesto prerađene hrane daje vašem telu stalno gorivo koje mu je potrebno i za mentalnu i za fizičku aktivnost. s, sprečavajući vas da se popodne povučete.

6. Držanje za prošlost

Trebalo bi da živimo u trenutku, a ne u prošlosti. Ako nastavite da misli okupirate prošlošću gubite iz vida šta jeste i šta bi moglo biti. Istraživanje Univerziteta u Liverpulu, prenosi YourTango, otkrilo je da je zadržavanje na negativnim događajima iz prošlosti najveći prediktor depresije i anksioznosti. Kada stalno ponavljate ono što se već dogodilo, zaglavite se u tom negativnom mentalnom prostoru umesto da zapravo rešavate probleme ili krećete napred sa svojim životom.

7. Žaljenje

Kada se žalimo, fokusiramo se na loše što se dešava, a ne na dobro, što nikada nije korisno. Žaljenje je gubljenje energije i oduzima vam sreću, čak i ako toga niste svesni. Istraživanja pokazuju da žaljenje zapravo menja mozak tako da buduće žaljenje postaje verovatnije i oslobađa hormone stresa koji slabe vaš imuni sistem. Ponavljano žaljenje vremenom jača negativne obrasce razmišljanja, otežavajući fokusiranje na pozitivne stvari i bukvalno iscrpljuje vašu energiju.

Autor: S.M.