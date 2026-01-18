Lajkovi iz prošlosti koji smetaju sada: Da li je problem ako partner još uvek prati lascivne profile na Instagramu?

Ono što je bilo bezazleno skrolovanje pre veze, u vezi često postaje povod za sumnju, nesigurnost i neprijatna pitanja – ali istina je malo složenija

Instagram je postao deo svakodnevice, a sa njim i navike koje često unosimo u vezu – svesno ili nesvesno. Jedna od čestih dilema jeste trenutak kada shvatimo da partner i dalje prati lascivne profile koje je zapratio pre nego što ste se upoznali. I tada se javlja pitanje: da li je to zaista problem ili samo povod za nesigurnost?

Navike iz single faze ne nestaju preko noći

Mnogi ljudi profile tog tipa zaprate iz radoznalosti, navike ili čiste zabave, bez dublje namere. Ulazak u vezu ne znači automatsko čišćenje društvenih mreža, posebno ako partner tome ne pridaje veliki značaj.

Osećaj nelagode je realan – i opravdan

Sa druge strane, sasvim je normalno da se zapitate kako to utiče na vaš odnos. Društvene mreže često bude poređenja, nesigurnost i pitanja o tome da li smo dovoljni. Važno je znati da vaš osećaj nije preterivanje, već signal da vam nešto smeta.

Ključ je u komunikaciji, ne u kontroli

Umesto prećutkivanja ili pasivno-agresivnih komentara, otvoren razgovor je najbolji put. Mirno iznesite kako se osećate, bez optuživanja. Reakcija partnera često govori više od samog problema – da li razume vašu nelagodu ili je ignoriše.

Granice u vezi su stvar dogovora

Svaki par ima svoja pravila i granice. Ono što je nekome potpuno nebitno, drugome može biti ozbiljan problem. Važno je da se granice poštuju i da se obe strane osećaju sigurno i uvaženo.

Zapamtite: poverenje je važnije od liste praćenja

Pravi problem nije u tome koga partner prati, već kako se ponaša prema vama, koliko vam pažnje posvećuje i koliko ste sigurni u odnos. Ako postoji poverenje, razumevanje i poštovanje, Instagram profili gube na značaju.

Na kraju, zdrava veza ne znači savršenstvo, već spremnost da se o neprijatnim temama razgovara otvoreno i iskreno.

Autor: S.Paunović