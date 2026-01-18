Kada roditelji previše mešaju u partnerski odnos: Kako postaviti zdrave granice i sačuvati ljubav

Bliska veza sa porodicom je važna, ali kada se roditelji mešaju u vašu vezu, granice postaju ključne za harmoniju i poštovanje.

Porodica je često najveća podrška u životu, ali ponekad se roditelji umešaju u odluke, sukobe ili intimni život svojih odraslih potomaka – i tada ljubav može da oseti pritisak spolja. Kada mešanje postane stalno i intenzivno, partneri mogu da se osećaju frustrirano, nesigurno i udaljeno jedno od drugog.

Prvi korak je otvorena komunikacija sa partnerom. Važno je razgovarati o osećanjima i uticaju roditelja na vezu, bez optuživanja ili kritike. Zajednički dogovor o granicama i zajedničkim pravilima jača partnerstvo i šalje jasnu poruku da ste tim.

Drugi korak je postavljanje jasnih i ljubaznih granica sa roditeljima. Objasnite im koje teme i odluke pripadaju isključivo vama i partneru. Ovo ne znači prekid komunikacije ili udaljavanje od porodice, već zdravo balansiranje.

Takođe, održavanje zajedničke privatnosti je ključno. Bilo da su to finansije, planiranje putovanja ili intimni aspekti života, par treba da zadrži svoj prostor u kojem mogu doneti odluke bez spoljnog pritiska.

Na kraju, važno je ohrabrivati međusobno poverenje i stalno graditi partnerstvo. Ljubav ne nestaje zbog uključenosti roditelja – ali pametno postavljene granice pomažu da veza ostane jaka, zdrava i skladna.

Autor: S.Paunović