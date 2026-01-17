Ljubavni horoskop do 24. januara: Vodolije u centru pažnje, a evo koga očekuje tajna ljubav sa neobičnom osobom

Venera, planeta ljubavi, zgazila je u Vodoliju, gde donosi više slobode u emotivnim odnosima. Ovakva planetarna pozicija doneće ljubav za Vodolije, Vage i Blizance.

OVAN

Naredna nedelja donosi više potrebe za slobodom u ljubavi, jer sezona Vodolije budi vašu želju za drugačijim pristupom odnosima. Moguća su iznenadna poznanstva ili neočekivani razgovori sa partnerom.

BIK

U ljubavi ćete želeti stabilnost, ali će vas energija Vodolije blago gurati van zone komfora. Partner može tražiti više prostora ili novina u odnosu. Ako ste slobodni, privlače vas nekonvencionalne osobe.

BLIZANCI

Komunikacija postaje ključ svega naredne nedelje. Razgovori mogu prerasti u dublju emotivnu povezanost, posebno sa nekim ko deli vaše ideje i stavove. Sezona Vodolije vam donosi lakoću i flert.

RAK

Emocije su intenzivne, ali ćete želeti da ih držite pod kontrolom. U vezama se otvaraju teme poverenja i zajedničkih planova. Slobodni Rakovi mogu osetiti snažnu privlačnost prema nekome ko deluje misteriozno.

LAV

Ljubavni odnosi dolaze u fokus, jer sezona Vodolije aktivira polje partnerstva. Mogući su važni razgovori i donošenje odluka o budućnosti veze. Slobodni Lavovi mogu ući u odnos koji počinje iz prijateljstva.

DEVICA

Naredni period donosi vam potrebu da uskladite emocije i svakodnevne obaveze. Partner može očekivati više pažnje kroz sitnice i konkretna dela. Slobodne Device mogu upoznati nekoga na neobičnom mestu.

VAGA

Ulazite u lep period za ljubav. Sezona Vodolije vam donosi više flerta, druženja i lepih iznenađenja. U vezama se vraća radost i osećaj bliskosti. Mogućnost započinjanja nove romanse.

ŠKOPRIJA

Fokus je na domu i emotivnoj sigurnosti. Moguće su dublje teme sa partnerom koje vode ka jačanju odnosa. Slobodne Škorpije mogu da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti.

STRELAC

Naredna nedelja donosi mnogo razgovora, poruka i susreta. Ljubav se razvija kroz intelektualnu povezanost i humor. Sezona Vodolije vam prija jer podstiče spontanost.

JARAC

Ljubav se povezuje sa pitanjima vrednosti i sigurnosti. Partner može želeti više slobode, pa je važno da pronađete balans. Slobodni Jarčevi mogu započeti odnos koji se postepeno razvija.

VODOLIJA

Ulazak u sezonu vašeg znaka stavlja vas u centar pažnje. Zračite privlačnošću i lako privlačite nove ljude. U vezama je vreme za promene koje više odgovaraju vašoj prirodi.

RIBE

Naredna nedelja donosi potrebu za povlačenjem i osluškivanjem emocija. Tajne simpatije ili skrivene emocije mogu isplivati na površinu. Moguća je tajna ljubav sa neobičnom osobom.

Autor: Marija Radić