Ovi znakovi ukazuju na to da niste kompatibilni sa partnerom Započinjanje ljubavne veze nije jednostavan proces, ali kako tvrde stručnjaci, čak i kada pronađete nekoga s kim osećate hemiju, to ne garantuje dugoročan uspeh.

Stručnjakinja za veze Kler Renijer otkrila je ključne znakove koji mogu ukazivati na to da vi i vaš partner ipak niste kompatibilni. Kako tvrdi, zaljubljenost lako može da zamaskira dublje razlike.

"Rana privlačnost lako može da prikrije razlike u načinu na koji ljudi pristupaju finansijama, porodici ili političkim stavovima, ali se ti različiti stavovi vremenom obično pojave", kazala je.

Renijer ističe da je jedan od najjasnijih znakova problema neslaganje u vrednostima.

"Ako se redovno ne slažete oko onoga što je najvažnije, to može biti znak da dugoročna kompatibilnost nedostaje, čak i ako je hemija tu", poručila je.

Iako su povremene svađe i neslaganja normalan deo svake veze, način na koji se par nosi s tim situacijama može otkriti mnogo o budućnosti njihove veze. Renijer naglašava važnost zdrave komunikacije, čak i tokom sukoba.

"Obratite pažnju na to kako rešavate nesuglasice. Ako svađe često završavaju prekidima komunikacije, odbrambenim stavom ili nerešenom napetošću, to može ukazivati na nekompatibilne stilove komunikacije", tvrdi stručnjakinja za veze.

Još jedan od znakova problema je kada partner izbegava važne teme ili ne pokazuje razumevanje. Tada veza može početi da izgleda jednostrano i neuravnoteženo.

Shodno svemu tome, kompatibilnost nije u izbegavanju svađa, već u osećaju emocionalnog razumijevanja i podrške.

"Ako se to kombinuje s tim da vaš partner izbegava dublje ili otvorenije razgovore, to bi moglo da ukaže na to da on možda nije pravi izbor za osobu na duge staze. Zdrave veze zahtevaju zajedničku spremnost za slušanje, prilagođavanje i zajednički rast", poručuje.

