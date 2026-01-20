Verovali ili ne: Žene mogu da 'namirišu' slobodne muškarce

Istraživanje tvrdi da je moguće da žene mogu prepoznati slobodne muškarce na osnovu njihovog mirisa. Pitate se kako?

Prema jednom zanimljivom istraživanju, odgovor na pitanje da li žene mogu "namirisati" slobone muškarce mogao bi biti potvrdan.

Naučnici tvrde da slobodni muškarci emituju specifičan, jači miris koji ih razlikuje od onih koji su u ljubavnoj vezi.

Testosteron kao ključni faktor

Prethodna istraživanja ukazuju na to da je testosteron, hormon koji igra ključnu ulogu u privlačnosti, odgovoran za intenzivniji miris kod slobodnih muškaraca. Kod zauzetih muškaraca, nivo ovog hormona je niži kako bi se pospešilo održavanje stabilne veze. Ovo bi moglo objasniti razlike u mirisu između dve grupe.

Kako je sproveden eksperiment

Naučni tim je organizovao eksperiment sa 91 muškarcem, od kojih su 46 bili slobodni, a 45 u vezi. Svaki učesnik je nosio običnu belu majicu tokom dana, uz instrukcije da se malo fizički aktiviraju kako bi pojačali lučenje znoja. Nakon toga, majice su predate na ispitivanje grupi od 82 heteroseksualne žene.

Žene su imale zadatak da pomirišu majice i ocene intenzitet mirisa. Takođe su dobile fotografije muškaraca kako bi povezale miris sa izgledom. Rezultati su pokazali da su mirisi slobodnih muškaraca ocenjeni kao intenzivniji u poređenju sa mirisima zauzetih muškaraca.

Evolutivni i biološki aspekt

Autori studije sugerišu da bi ovaj fenomen mogao imati evolutivnu svrhu. Jači mirisi kod slobodnih muškaraca mogu signalizirati njihov status i pospešiti njihovu privlačnost potencijalnim partnerkama. S druge strane, žene u vezi su ocenile lica slobodnih muškaraca kao muževnija, ali nisu smatrale da ih njihov miris čini privlačnijim.

Alternativna objašnjenja

Međutim, neki istraživači ukazuju na moguće alternativne razloge za ove rezultate. Na primer, slobodni muškarci mogu manje pažnjе posvećivati higijeni, što bi moglo doprineti jačem telesnom mirisu. Takođe, istraživanja su pokazala da slobodni muškarci češće imaju lošije fizičko i mentalno zdravlje, što može uticati na njihov miris.

Iako studija sugeriše da miris može igrati ulogu u privlačnosti, ne treba zaboraviti da je hemija između dvoje ljudi mnogo više od mirisa. Dok mirisi mogu biti deo evolutivnih signala, oni nisu jedini faktor koji određuje privlačnost i kompatibilnost. U svakom slučaju, ova studija donosi zanimljiv pogled na biološke aspekte ljudskih odnosa.

