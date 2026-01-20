Upecani u lažnu bajku: Zašto je lovebombing na početku veze opasan!

Slatke reči i preterana pažnja mogu delovati kao san, ali iza njih se često krije manipulacija. Evo kako da prepoznate znakove i zaštitite sebe.

Na početku veze, kada je sve novo i uzbudljivo, lako je pomisliti da ste našli srodnu dušu iz snova. Preterana pažnja, komplimenti svakih pet minuta i neprestano insistiranje da budete zajedno – sve to može zvučati savršeno. Ali ovo je često lovebombing – taktika koja koristi intenzivnu emocionalnu stimulaciju kako bi vas brzo vezala za partnera.

Lovebombing može biti izuzetno opasan jer:

1. Stvara lažnu vezu poverenja – Intenzivna pažnja i obećanja mogu vas navesti da verujete nekome pre nego što ga zaista poznajete.2. Guši vašu nezavisnost – Partner može tražiti sve više vaše pažnje i vremena, čineći da izgubite kontakt sa sobom i prijateljima.3. Maskira manipulaciju – Kada počnu da se pojavljuju kontrola, ljubomora ili kritike, već je teško primetiti promene jer ste emotivno vezani.4. Ostavlja emotivne posledice – Posle burnog početka, partner može postati hladan ili distanciran, što dovodi do konfuzije i bola.

Najbolji način da se zaštitite je sporiji, postepen ritam veze. Upoznajte partnera kroz vreme, obratite pažnju na postupke, a ne samo na reči. Prava ljubav ne mora da gori intenzivno od prvog dana – ona se gradi polako, kroz poštovanje i uzajamno poverenje.

Lovebombing možda deluje kao bajka, ali stvarna bajka traje – i ona ne preskače korake. Naučite da prepoznate znakove i sačuvate svoje srce, jer ljubav koja se gradi polako i sigurno, mnogo je zdravija i trajnija.

Autor: S.Paunović