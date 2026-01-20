AKTUELNO

Lifestyle

Kada je pravo vreme za prvi intimni odnos? Predrasude koje mogu uništiti ljubav.

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Nema univerzalnog pravila – svaki par odlučuje sam. Ako partner osuđuje ili gubi interes zbog vašeg izbora, to govori više o njemu nego o vama.

Pitanje - Kada je pravo vreme za prvi seks? često stvara pritisak i kod žena i kod muškaraca. Društvene norme, filmovi i prijateljski saveti umeju da nas navode na osećaj da postoji “pravilo” – ali istina je mnogo jednostavnija: svaka veza i svaka osoba su drugačiji.

Kada sa novim partnerom treba ući u seksualne odnose zavisi samo od vas i vašeg osećaja komfora. Nema štetnog ili pogrešnog trenutka – važno je da postoji međusobno poštovanje, iskrena komunikacija i spremnost oba partnera.

Problemi nastaju kada:

1. Partner osuđuje vaše odluke – Ako kritikuje ili se udaljava zato što ste spremni ranije ili kasnije, to je znak predrasuda i nezrelosti.2. Postoji manjak strpljenja – Ljubav koja se gradi na razumevanju ne bi trebalo da nestaje zbog vremena kada odlučite da budete intimni.3. Upoređivanje sa tuđim iskustvima – Svaka priča je jedinstvena. Ono što drugima odgovara i prija, ne mora i vama.

Foto: Unsplash.com

Zdrava i dugotrajna veza ne meri se tempom seksa, već kvalitetom poverenja, komunikacije i međusobne podrške. Ako partner ne može da poštuje vaše odluke u vezi sa intimnošću, to govori mnogo više o njegovoj zrelosti nego o vašoj vrednosti ili ljubavi.

Ljubav i seksualna povezanost razvijaju se sopstvenim tempom. Sloboda da sami odredite ritam veze znak je samopouzdanja i zrelosti – i najbolji put do istinske, dugotrajne ljubavi.

Autor: S.Paunović

#Ljubav

#Prvi seks

#Veza

#vođenje ljubavi

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Evo na koji datum se rađaju srećnici kojima sve ide u životu

Extra

VRAĆATE STOLICU KADA USTANETE U RESTORANU?! Evo šta to zapravo znači i zašto vas svi gledaju drugačije

Dom, Lepota i Moda

Srbi bacaju pare na ovu stvar u domu, a znak je lošeg ukusa! Bogataši je uopšte ne kupuju

Horoskop

Znate šta ste u ZODIJAKU, evo kako da otkrijete svoj PODZNAK veoma: Evo šta on govori o vama i koje tajne vaše ličnosti krije!

Dom, Lepota i Moda

M Wash Company – Vaš partner za besprekorno čiste poslovne prostore

Lifestyle

Evo šta izbor kafe otkriva o vama: Avanturisti vole espreso, dok energični preferiraju crnu