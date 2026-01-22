Da li je žena ženi vuk? Mit, predrasuda ili istina?

Zašto su žene zapravo najjače kad jedna drugu podržavaju

Koliko puta ste čuli: „Žena ženi vuk“? Čini se kao univerzalna istina, zar ne? Međutim, stvarnost je daleko složenija od ovog klišea. Rivalstvo među ženama postoji, ali ono nikada nije genetski zapisano. Naprotiv — istraživanja i iskustva pokazuju da žene najviše rastu i napreduju kada se međusobno podržavaju.

Predrasuda da žene uvek ljubomorno gledaju jedna na drugu često dolazi iz društva koje ih uči da se takmiče za resurse, pažnju i status. U stvarnosti, žene su izuzetno sposobne za empatiju, timski rad i iskrenu saradnju. Pravi problem nastaje kada se rivalstvo projektuje spolja — kroz medije, filmove ili tračeve.

Psiholozi objašnjavaju da zajedništvo među ženama smanjuje stres, povećava samopouzdanje i gradi sigurnost. Društvene mreže i zajednički projekti, mentoring, prijateljstva i poslovne saradnje pokazuju da žene jedne druge osnažuju više nego što to bi zli jezici rekli.

Naravno, postoje i trenuci konkurencije, neslaganja ili ljubomore — ali to se dešava među ljudima, a ne isključivo među ženama. Svaka osoba može biti podrška ili izazov, bez obzira na pol.

Mit „žena ženi vuk“ je stoga više društvena konstrukcija nego realnost. Kada žene rade zajedno, svet je produktivniji, kreativniji i topliji. I možda je pravo vreme da prestanemo da verujemo u klišee, a počnemo da slavimo saradnju, snagu i solidarnost među ženama.

Autor: S.Paunović