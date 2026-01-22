Leptirići u stomaku nisu uvek ljubav: Kako da prepoznaš da li te veže strast ili pravo osećanje

Privlačnost može da zavara, ali ljubav se prepoznaje po miru, sigurnosti i želji da ostaneš — čak i kada nestane početna magija

Koliko puta si pomislio/la: „Ovo je to!“, a onda se posle nekog vremena sve raspalo bez pravog objašnjenja? Razlog je često jednostavan — pomešali smo ljubav i privlačnost. Iako obe mogu biti snažne, one ne dolaze iz istog mesta, niti imaju isti rok trajanja.

Privlačnost je brza, ljubav je mirna

Privlačnost se javlja naglo: ubrzan puls, stalno razmišljanje o toj osobi, želja za fizičkom blizinom. Ona je često vezana za izgled, harizmu, energiju trenutka.Ljubav, s druge strane, ne mora da eksplodira. Ona raste. Donosi osećaj sigurnosti, poverenja i stabilnosti.

Kako se ponašaš kad nije sve idealno?

Jedan od ključnih signala razlike jeste reakcija na konflikte.Kod puke privlačnosti, prva svađa često hladi odnos ili budi potrebu za povlačenjem. Kod ljubavi, iako konflikt boli, postoji želja da se razgovara, razume i popravi.

Privlačnost pita: „Šta ja dobijam?“ — ljubav pita: „Kako si?“

Ako te zanima samo kako se ti osećaš pored te osobe, kako izgledaš u njenim očima i koliko ti prija pažnja — moguće je da je u pitanju privlačnost.Ljubav se prepoznaje po interesovanju za tuđe emocije, potrebe i dan — čak i kada to nema veze sa tobom.

Zamisli budućnost

Postavi sebi jednostavno pitanje: Da li ovu osobu vidiš u svom životu i kada nestanu leptiri?Ako ne možeš da je zamisliš u svakodnevnim situacijama — bolesni dani, obaveze, rutine — verovatno te drži trenutni osećaj, ne duboka povezanost.

I privlačnost i ljubav imaju svoje mesto. Problem nastaje kada očekujemo da strast sama izgradi odnos. Daj sebi vreme, posmatraj kako se osećaš kada je sve mirno, a ne samo kada je uzbudljivo.

Autor: S.Paunović