Žene koje znaju šta žele: Zašto više nije tabu govoriti o velikom seksualnom apetitu!

Ono što je nekada nosilo ružne etikete, danas postaje znak samopouzdanja, zrelosti i zdrave bliskosti.

Dugo su žene sa izraženom željom za fizičkom bliskošću bile pogrešno shvaćene. Društvo ih je stavljalo u kalupe, lepilo im prideve koji nisu imali veze sa njihovim karakterom, već sa strahom od ženske slobode. Strast kod žena često je bila doživljavana kao pretnja, a ne kao prirodan deo ličnosti.

Vremena su se, srećom, promenila. Danas se sve više govori o tome da seksualni apetit nema pol, niti mora da nosi etiketu. Žena koja zna šta želi, koja otvoreno pokazuje želju i uživa u bliskosti — ne traži pažnju, već iskren odnos u kojem nema skrivanja.

Za mnoge muškarce, ovo i dalje može biti zbunjujuće. Navikli na ideju da su oni ti koji vode, mogu se osetiti nesigurno pred partnerkom koja je sigurna u svoje potrebe. Ali istina je jednostavna: žena sa zdravim seksualnim apetitom ne ugrožava muškost — ona je poziv na dublju povezanost.

Takva žena ne traži samo fizički kontakt, već prisutnost, otvorenost i poverenje. Njena želja je izraz bliskosti, a ne kontrole ili manjka morala. Kada muškarac to razume, prestaje da se plaši i počinje da uživa u odnosu u kojem se strast ne krije, već deli.

Prihvatanje partnerkinog apetita za fizičkom bliskošću ne znači gubitak ravnoteže, već dobitak — jer odnos u kojem nema srama i potiskivanja postaje sigurnije mesto za oboje.

Prava zrelost nije u suzdržavanju, već u razumevanju da je želja — kada je iskrena i uzajamna — znak života, a ne tabu.

Autor: S.Paunović