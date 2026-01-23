Sezona za ljubav: Postoji idealno godišnje doba za zaljubljivanje, tada se veze lakše rađaju i traju duže

Reči Majke Tereze urezane su u srca večitih romantičara: „Ljubav je plod koji sazreva u svako doba i nadohvat je svakoj ruci.“ I zaista, ljubav može da se dogodi u bilo kom trenutku. Ipak, nauka ima malo drugačije mišljenje – istraživanja pokazuju da postoji doba godine kada se veze lakše rađaju i traju duže.

Ako ste u potrazi za ljubavlju, prema istraživanjima, jedno godišnje doba se posebno izdvaja. Evo kako svaka sezona utiče na emocije i odnose.

Zima

Iako se svi osećamo toplije kada smo zagrljeni s osobom koju volimo, zima zapravo nije najpovoljnije vreme za upoznavanje nekog posebnog. U tom periodu ljudi su manje društveni, češće neraspoloženi i mnogo više vremena provode u zatvorenom prostoru.

Klinički psiholog dr Suzan Dejvis objašnjava da se tokom zime instinktivno povlačimo u svoje „gnezdo“ kako bismo se zaštitili od hladnoće. Nacionalni institut za zdravlje navodi i vezu između manjka sunčeve svetlosti i promena raspoloženja, kraći dani često donose tzv. zimsku melanholiju. Nije ni čudo što je, zatvoreni između četiri zida, teže upoznati pravu osobu.

Proleće

Posle duge i teške zime, proleće dočekujemo raširenih ruku. Kada je ljubav u pitanju, mnogi se pitaju da li je proleće pravo vreme za novi početak – ili možda za raskid.

Bračni i porodični terapeut dr Džejn Grir smatra da ljudi tokom zime često ostaju u vezama koje ih ne ispunjavaju, jer nemaju snage ni volje da započnu nešto novo. Sa dolaskom toplijih dana, raspoloženje se popravlja, samopouzdanje raste, a samim tim dolazi i spremnost na promene.

Leto

Godišnje doba putovanja, žurki, logorskih vatri i dugih dana na suncu pruža savršene prilike za nova poznanstva. Ipak, leto nema najbolju reputaciju kada je reč o započinjanju ozbiljnih veza.

Antropolog Helen Fišer ističe da letnje romanse često kratko traju jer smo stalno u pokretu – putujemo, menjamo okruženje i privremeno izlazimo iz svoje svakodnevice. Ipak, leto ima jednu veliku prednost: slobodu. Boravak na otvorenom, više sunca i spontani planovi čine nas otvorenijim za nova iskustva i ljude.

Jesen

Jesen je ozbiljnije doba godine. Letnja euforija se smiruje, vraćamo se rutini i usporavamo tempo – a upravo to čini jesen idealnim vremenom za ljubav.

Studija koju je 2012. godine objavio Facebook Data Science pokazala je da tokom jesenjih meseci najveći broj samaca menja status u „u vezi“ ili „veren/a“. Razlog je jednostavan: svi žele nekoga s kim će provesti zimu i praznike.

Čak su i sastanci romantičniji u jesen. Istraživanje Univerziteta nauke i tehnologije u Hongkongu pokazalo je da s padom temperature ljudi češće biraju romantične filmove, jer hladno vreme podstiče potrebu za emocionalnom toplinom i bliskošću.

Zato više nema razloga da tugujemo zbog kraja uzbudljivog leta. Jesen donosi priliku za nešto dublje, stabilnije i možda magičnije od svega što smo do tada iskusili.

Autor: Jovana Nerić