Muškarci posle četrdesete imaju potpuno drugačije želje: Ove dve stvari ih najviše pale

Zaboravite klišee o muškarcima koji u zrelijim godinama traže isključivo „brzi i divlji“ seks. Istraživanja i ankete pokazuju upravo suprotno – muškarci stariji od 40 godina sve češće daju prednost bliskosti, emociji i nežnosti.

Prema podacima do kojih je došao sajt LeAffair, seksualne želje muškaraca u četrdesetim i kasnijim godinama značajno se razlikuju od onih koje imaju mlađi muškarci.

Nežnost ispred svega

Najveće iznenađenje? Na vrhu liste želja muškaraca starijih od 40 nalaze se ljubljenje i spor, nežan, intiman seks. Ovakav vid bliskosti čak je poželjniji od oralnog seksa, koji se često smatra glavnim prioritetom.

Odmah zatim sledi ono što mnogi nazivaju „normalnim seksom“ – bez pritiska, bez forsiranja i bez potrebe za stalnim dokazivanjem. Privlačnost i dalje postoji, ali fokus se pomera sa eksperimentisanja na povezanost i kvalitet doživljaja.

Šta ih manje zanima nego ranije

Fantazije poput snimanja tokom odnosa, fotografisanja ili ekstremnih scenarija kod muškaraca ove životne dobi gube na značaju. Iako su neke igre i dalje prisutne na listi interesovanja, one nisu prioritet. Seksualni odnos postaje intimniji, a ne performans.

Kako razmišljaju mlađi muškarci

Za razliku od njih, muškarci u dvadesetim i ranim tridesetim godinama skloniji su eksperimentima, grupnom seksu i digitalnom dokumentovanju intimnih trenutaka. U tom periodu života naglasak je češće na količini, a ne na dubini odnosa.



Manje – ali kvalitetnije

Stručnjaci se slažu da se seksualna aktivnost s godinama može prorediti, ali se njen kvalitet značajno poboljšava. Nakon 45. godine, i muškarci i žene češće biraju prisutnost, povezanost i emocionalnu sigurnost.

Drugim rečima, seks u zrelijim godinama možda nije češći – ali je smisleniji, iskreniji i ispunjeniji nego ikada ranije.

Autor: Jovana Nerić