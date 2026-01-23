Tri jednostavne navike koje brak čine mnogo manje napornim nego što mora da bude

Zamislite dve, naizgled slične, ali u suštini vrlo različite bračne situacije.

U prvom slučaju, muškarac koji je u braku deset godina, kada nije pored partnerke, najčešće razmišlja o stvarima koje ga kod nje nerviraju, o tome da ne pomaže dovoljno u kući ili o poslednjim svađama koje su imali.

U drugom slučaju, žena koja je u vezi šest godina, dok je odvojena od partnera, uglavnom se sa osmehom priseća zajedničkih putovanja i drugih lepih, pa čak i neutralnih uspomena.

Ključna razlika između ova dva primera nije u dužini veze, već u načinu na koji partneri doživljavaju jedno drugo. Prvi primer pokazuje ono što poznati psiholozi Džon i Džuli Gotman nazivaju „negativna emocionalna prizma“, dok je u drugom prisutna „pozitivna emocionalna prizma“. To znači da se čitav odnos posmatra ili kroz negativan, ili kroz pozitivan filter.

Dobra vest je da se pozitivan pogled na partnera i vezu može graditi svakodnevno. On pomaže parovima da lakše rešavaju konflikte, češće pokušavaju da poprave situaciju tokom svađe i, generalno, da jedno drugo doživljavaju sa više razumevanja. Suprotno tome, negativna perspektiva iskrivljuje stvarnost, čak i neutralne ili lepe situacije počinju da deluju loše.

Kako, onda, zadržati pozitivan pogled na partnera i brak?

Evo tri jednostavne navike koje mogu značajno da promene dinamiku odnosa.

1. Dozvolite partneru da utiče na vas

Istraživanja dr Gotmana pokazuju da je važno prihvatiti uticaj partnera. U svakom braku postoje problemi koji se ne mogu u potpunosti rešiti. Tada imamo izbor, da ih stalno zameramo ili da prihvatimo ono što ne možemo da promenimo.

Prihvatanje partnera podrazumeva i to da njegovo mišljenje uzimamo za ozbiljno, naročito tokom rasprava. Zapitajte se: da li vas zaista zanimaju stavovi vašeg partnera, ili ste fokusirani samo na to da dokažete da ste u pravu? U zdravom odnosu, oba partnera imaju podjednako pravo glasa.

2. Negujte osećaj bliskosti i poštovanja

Još jedan snažan način da se održi pozitivna slika o partneru jeste da se svesno jačaju osećanja naklonosti i divljenja. To ne mora da bude ništa veliko – dovoljno je da svakog dana izdvojite trenutak i kažete partneru jednu stvar koju kod njega cenite ili nešto što vam je tog dana značilo.

Razmislite: šta vaš partner unosi u vaš život? Kada se fokusiramo na te odgovore, lakše je sačuvati toplinu i razumevanje u vezi.

3. Odazivajte se na pozive za emotivnu bliskost

Treća navika odnosi se na ono što psiholozi nazivaju „okretanje ka partneru“. To znači da reagujete na male pokušaje povezivanja, pogled, komentar, pitanje ili potrebu za razgovorom. Jednostavni gestovi poput kontakta očima, osmeha ili rečenice koja pokazuje razumevanje mogu mnogo da znače.

Jedan od načina da ovo vežbate jeste da razgovore učinite dubljim. Postavite otvorena pitanja, poput: „Šta te trenutno najviše raduje?“ i zaista saslušajte odgovor. Takvi trenuci grade osećaj sigurnosti i povezanosti.

Kada prihvatamo uticaj partnera, negujemo poštovanje i reagujemo na emotivne potrebe, mnogo je lakše zadržati pozitivan pogled na vezu. Zapitajte se, kroz kakve „naočare“ vi gledate svog partnera danas, piše Your Tango.

Autor: Jovana Nerić