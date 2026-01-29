Granica koja ne sme da se pređe: Intimnost, poverenje i posledice njihove zloupotrebe

Jedan klik može uništiti nečiji život – i zato ovo nije privatna stvar, već ozbiljan društveni problem

U eri u kojoj se gotovo ceo život odvija online, granica između privatnog i javnog postala je opasno tanka. Osvetnička pornografija je jedan od najmračnijih primera tog gubitka granica – i uprkos tome što se o njoj često govori površno, kao o skandalu ili lošoj vezi, reč je o ozbiljnom obliku nasilja koji može trajno obeležiti nečiji život.

Osvetnička pornografija podrazumeva deljenje intimnih fotografija ili snimaka bez saglasnosti osobe koja se na njima nalazi, najčešće iz osvete, besa ili želje za kontrolom. I dok se sadržaj širi neverovatnom brzinom, posledice za žrtvu su teške i dugotrajne. Sramota, strah, osećaj gubitka kontrole i konstantna anksioznost postaju deo svakodnevice onih koji su izloženi ovakvom vidu digitalnog nasilja.

Najveći problem je što se odgovornost često pogrešno prebacuje na žrtvu. Pitanja poput “zašto je to slala” ili “kome je verovala” dodatno produbljuju traumu, ignorišući suštinu problema – zloupotrebu poverenja. Intimnost nikada ne bi smela da bude oružje. Deljenje nečije privatnosti bez dozvole nije greška, nije šala i nije trenutak slabosti – to je svesna odluka da se nekome nanese šteta.

Posebno zabrinjava činjenica da Internet ne zaboravlja. Jednom objavljen sadržaj može se iznova pojavljivati, deliti i vraćati u život žrtve u najneočekivanijim trenucima. To utiče na mentalno zdravlje, samopouzdanje, profesionalni život i odnose sa drugima. Mnogi ljudi se povlače, ćute i nose teret sami, jer društvo još uvek ne pokazuje dovoljno razumevanja i podrške.

Iako se osvetnička pornografija češće vezuje za žene, važno je naglasiti da ni muškarci nisu pošteđeni. Digitalno nasilje ne bira pol, godine ni društveni status. Ono koristi ranjivost i poverenje – i upravo zato je toliko destruktivno.

Razgovor o ovoj temi mora prestati da bude senzacionalistički. Ovo nije trač, niti viralni sadržaj. Ovo je pitanje dostojanstva, sigurnosti i osnovnog prava na privatnost. Normalizacija ovakvog ponašanja vodi ka društvu u kojem se granice brišu, a empatija gubi.

Zato je važno govoriti jasno i glasno: osvetnička pornografija je nasilje! I dokle god je budemo umanjivali, relativizovali ili prećutkivali, ostavljaćemo prostor da se ponavlja. A nijedna osoba ne bi smela da plati cenu tuđe zloupotrebe poverenja.

Autor: S.Paunović