SEKS POSLE 30, 40 I 50: Zašto je strast tada zrelija i jača!

Kad godine donesu samopouzdanje, a ne gašenje želje.

U dvadesetim često mislimo da je seks pitanje forme, brzine i dokazivanja. Sve mora da izgleda „kako treba“, a uživanje nekako stalno kasni. Tek kasnije dolazi ono pravo otkriće – da se najbolji seks ne dešava kad imamo savršeno telo, već kad prestanemo da se izvinjavamo zbog toga što nismo savršeni.

Posle tridesete, četrdesete ili pedesete, ljudi tačno znaju šta im prija, a još važnije – šta im ne prija. Nema više igranja uloga, glume strasti ili tišine iz straha da se ne povredi tuđi ego. Seks postaje razgovor tela koje se poznaje i prihvata.

Iskustvo donosi sporost dubinu. Dodiri traju duže, pogledi su sigurniji, a bliskost prestaje da bude samo uvod u čin, već postaje njegov najvažniji deo. Želja se ne pali na nesigurnost, već na prisutnost – a ona dolazi tek kada prestanemo da jurimo potvrdu.

Zreli seks nema potrebu da se dokazuje. On ne trči, ne upoređuje se i ne razmišlja šta bi trebalo. Upravo zato mnogi priznaju da nikada nisu imali bolji intimni život nego onda kada su prestali da se plaše godina.

Autor: S.Paunović