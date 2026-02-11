AKTUELNO

Lifestyle

STRAST U DUGIM VEZAMA: Prisutna je, samo menja oblik!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Ljubav ne ubija želju – ćutanje je ono što je gasi.

Jedan od najčešćih mitova jeste da duga veza automatski znači kraj strasti. U stvarnosti, strast ne nestaje – ona se povuče tamo gde nema pažnje. Ljudi često krive rutinu, a zapravo su prestali da se gledaju istim očima.

U dugim odnosima seks prestaje da bude spontan, ali dobija šansu da postane dublji. Partneri koji se poznaju godinama znaju šta znači dodir bez žurbe, poljubac bez cilja i bliskost bez pritiska. Problem nastaje kada se o željama prestane pričati, a pretpostavke zamene iskrenost.

Strast ne voli tišinu. Ona traži igru, znatiželju i spremnost da se partner ponovo vidi kao osoba, a ne kao navika. Parovi koji uspevaju da održe hemiju nisu oni koji stalno rade nešto novo, već oni koji se ne plaše da priznaju šta im nedostaje.

Foto: Pixabay.com

Seks u dugim vezama može biti mirniji, ali i intenzivniji. Kada postoji emotivna sigurnost, telo se opušta, a želja dobija prostor da se ponovo pojavi – možda tiše, ali iskrenije nego ikad.

Autor: S.Paunović

#Ljubav

#Seks

#Veza

#duga veza

POVEZANE VESTI

Zadruga

'SA MNOM JE TERAO INAT MILJANI!' Teodora sve ubeđenija da je Bebica nikada nije voleo, već da mu je bio s njom iz KORISTI, on dao sve od sebe da se op

Zadruga

SVE DO JEDNOG AHMIĆA KOJI POSTOJI... Asmin hoće da EKSPLODIRA OD BESA, psuje ne gasi se! (VIDEO)

Zadruga

Trese se Bela kuća: Kačavenda zapenila na Luku, on maratonskim obraćanjem uzvratio udarac Žani i Milici! (VIDEO)

Politika

'MOŽEŠ DA ROKNEŠ' Objavljen i treći snimak: Ovako je Bačulov ugovarao TROVANJE! Pominje se lek koji treba da popije (VIDEO)

Domaći

BUKTI RAT MINE I ANITE: Sve tajne izlaze na videlo, Vrbaški konačno raskrinkala navodnu aferu sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Domaći

'PRINCEZE NEMAJU PRAVA...' Tanja Savić zapalila mreže objavom, a komentari pljušte na sve strane: Lepojko, toliko se radujem... (FOTO)