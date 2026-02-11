STRAST U DUGIM VEZAMA: Prisutna je, samo menja oblik!

Ljubav ne ubija želju – ćutanje je ono što je gasi.

Jedan od najčešćih mitova jeste da duga veza automatski znači kraj strasti. U stvarnosti, strast ne nestaje – ona se povuče tamo gde nema pažnje. Ljudi često krive rutinu, a zapravo su prestali da se gledaju istim očima.

U dugim odnosima seks prestaje da bude spontan, ali dobija šansu da postane dublji. Partneri koji se poznaju godinama znaju šta znači dodir bez žurbe, poljubac bez cilja i bliskost bez pritiska. Problem nastaje kada se o željama prestane pričati, a pretpostavke zamene iskrenost.

Strast ne voli tišinu. Ona traži igru, znatiželju i spremnost da se partner ponovo vidi kao osoba, a ne kao navika. Parovi koji uspevaju da održe hemiju nisu oni koji stalno rade nešto novo, već oni koji se ne plaše da priznaju šta im nedostaje.

Seks u dugim vezama može biti mirniji, ali i intenzivniji. Kada postoji emotivna sigurnost, telo se opušta, a želja dobija prostor da se ponovo pojavi – možda tiše, ali iskrenije nego ikad.

Autor: S.Paunović